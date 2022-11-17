Нідерландська модель Ромі Стрейд вдруге стала мамою: зворушливі фото

Знаменита модель, ангел Victoria's Secret Ромі Стрейд народила другу дитину – доньку Джун ван Леейвен. Дівчинка з'явилася на світ 11 листопада 2022 року.

У передріздвяний період у Європі, коли Ромі з чоловіком вже поставили ялинку, модель народила свою другу донечку. Радісну звістку своїм підписникам вона повідомила рівно через тиждень після пологів.

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27-річна модель також опублікувала кілька фотографій з лікарні та вже перебування вдома у чарівній атмосфері. Про вагітність зірка оголосила у травні цього року.

Для перегляду усіх фото гортайте направо:

У коментарях під фото модель привітали інші зірки Victoria's Secret та колеги: Ельза Госк, Марта Хант, Жасмін Тукс, Жизель Олівейра, Лілі Олдрідж, Алессандра Амбросіо, Гелена Крістенсен. Ніжним фото своєї дружини та дітей також поділився Лауренс ван Леейвен.

Особисте життя Ромі Стрейд та безпліддя