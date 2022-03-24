Модель Алла Костромічова відправила в Україну 14 тонн "гуманітарки" з Польщі: промовисте фото

Українська супермодель та муза Александра Макквіна виїхала зі столиці, але допомагає Батьківщині з Польщі. Разом з волонтерами Алла Костромічова зібрала для Києва, Харкова та Миколаєва 14 тонн "гуманітарки".

35-річна модель об'єдналася з волонтерською організацією Beneficjum, щоб допомагати Україні з-за кордону. Вона особисто відслідковує, на що йдуть кошти з благодійних внесків. Так, Аллі Костромічовій з командою вдалося зібрати цілий бус гуманітарної допомоги, яку вже доправили до українських міст.

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Ми успішно передали мешканцям Харкова, Києва, Миколаєва 14 тонн їжі, ліків та необхідних речей,

– поділилася Алла Костромічова.

Зараз зірка збирає гроші на ліки, які рятують життя, електрогенератори для лікарень та їжу, що не треба готувати – консерви, дитяче харчування та страви швидкого приготування.

"Давайте допоможемо тим, хто несправедливо потерпає від насилля", – закликала супермодель.

Алла Костромічова зібрала "гуманітарку" для України / Фото з інстаграму супермоделі

Поляки приймають не лише українських біженців, а й українських зірок:

у неділю, 20 березня, Тіна Кароль і Jerry Heil влаштували концерт у Лодзі, де зібрали 2 мільйони злотих на підтримку Батьківщини;

танцівник Максим Чмерковський розгорнув у Варшаві благодійний штаб Baranova27, який назвав на честь своєї адреси в Одесі.