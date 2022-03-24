Модель Алла Костромічова відправила в Україну 14 тонн "гуманітарки" з Польщі: промовисте фото
Джерело:інстаграм Алли Костромічової
Українська супермодель та муза Александра Макквіна виїхала зі столиці, але допомагає Батьківщині з Польщі. Разом з волонтерами Алла Костромічова зібрала для Києва, Харкова та Миколаєва 14 тонн "гуманітарки".
35-річна модель об'єдналася з волонтерською організацією Beneficjum, щоб допомагати Україні з-за кордону. Вона особисто відслідковує, на що йдуть кошти з благодійних внесків. Так, Аллі Костромічовій з командою вдалося зібрати цілий бус гуманітарної допомоги, яку вже доправили до українських міст.
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Ми успішно передали мешканцям Харкова, Києва, Миколаєва 14 тонн їжі, ліків та необхідних речей,
– поділилася Алла Костромічова.
Зараз зірка збирає гроші на ліки, які рятують життя, електрогенератори для лікарень та їжу, що не треба готувати – консерви, дитяче харчування та страви швидкого приготування.
"Давайте допоможемо тим, хто несправедливо потерпає від насилля", – закликала супермодель.
Алла Костромічова зібрала "гуманітарку" для України / Фото з інстаграму супермоделіНагадаємо, за місяць війни з Росією з України виїхали понад 3,5 мільйони громадян. Більшість з них – до Польщі, це понад 2 мільйони.
Поляки приймають не лише українських біженців, а й українських зірок:
- у неділю, 20 березня, Тіна Кароль і Jerry Heil влаштували концерт у Лодзі, де зібрали 2 мільйони злотих на підтримку Батьківщини;
- танцівник Максим Чмерковський розгорнув у Варшаві благодійний штаб Baranova27, який назвав на честь своєї адреси в Одесі.