Моя кукуха поїде, – Ксенія Мішина емоційно відреагувала на можливу мобілізацію жінок

З 1 жовтня 2022 року в Україні стартує мобілізація жінок. Так, на військовий облік зобов'яжуть стати представниць тих професій, які споріднені з військово-обліковою спеціальністю. Акторок це не стосується, але така перспектива відверто лякає Ксенію Мішину.

Останні два місяці Ксенія Мішина з сином Платоном жила в Бельгії. Зі столиці вона виїхала ще 24 лютого, тож моторошні наслідки російського наступу на Київ побачила лише в липні. Навіть ці кадри викликали в зірки сльози, тому в гарячій точці вона, напевно, одразу ж знепритомніє.

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Емоційна реакція Ксенії Мішиної на можливу мобілізацію жінок

Я відразу впаду від стресу. Я дуже чуттєва. Мені здається, кудись моя кукуха поїде. Для мене дуже страшно реально опинитися в гарячій точці… Для мене це дуже страшна історія, і мені здається, я психологічно до цього взагалі не готова,

– чесно зізналася Ксенія Мішина.

Ба більше, вона не розуміє, навіщо мобілізовувати жінок, якщо ще далеко не всі чоловіки захищають країну зі зброєю в руках.

"Я знаю, що деякі дівчата вже воюють, і це велика подяка, я пишаюся. Це, звісно, за покликом серця. Мені здається, багато чоловіків ще не були на фронті. Не знаю як можна замінити чоловіків жінками", – додала акторка.