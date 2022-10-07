Måneskin презентували нову ліричну пісню та фотосесію: незвичні кадри в готичному стилі
Джерело:Måneskin
Переможці Євробачення-2021 Måneskin випустили нову пісню з назвою The Loneliest. Також вони презентували незвичну фотосесію у вікторіанському стилі.
Італійський гурт Måneskin потішив шанувальників новою прем'єрою. Переможці Євробачення-2021 випустили кліп про самотність і кохання.
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Måneskin випустили новий кліп
Колектив презентував ліричну, але водночас драматичну композицію The Loneliest, в якій розповідає історію про кохання, страх втрати та самотність.
Наразі трек вийшов в аудіоформаті з коротким тизером й натяком на кліп. Його атмосфера доволі похмура й нагадує вікторіанський та готичний стиль.
Måneskin – The Loneliest: слухайте онлайн
Фотосесія Måneskin
До пісні колектив опублікував незвичні спільні фото. Всі учасники гурту постали у вбраннях від дружнього їм бренду Gucci. Додамо, що зйомка проходила немов під дощем.
Музиканти позували перед камерами у чорних вбраннях – костюмах, сукнях, плащах, але з білими елементами, що додавало різноманіття.
Особливості фотосесії додавали аксесуари та деталі – срібні сережки, мереживні рукавички, капелюхи та окуляри. Серед реквізитів були порцелянові чашки немов на чаюванні та квіти.
Фотосесія Måneskin / Фото з інстаграму Måneskin