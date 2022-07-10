Måneskin послали путіна зі сцени в Римі: на концерті була Анджеліна Джолі з донькою

Світові музиканти продовжують підтримувати Україну та заявляти про це на концертах у різних країнах. Måneskin виступили на підтримку українців у Римі.

Культурний та музичний світ продовжує підтримувати Україну. Днями це довели переможці Євробачення-2021, повідомляє 24 канал.

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Як Måneskin підтримали Україну

Переможці Євробачення-2021 днями дали концерт в Італії, у Римі. Вони традиційно виконали пісню Gasoline, яку написали після початку повномасштабного вторгнення. Згодом соліст гурту Даміано Давид зі сцени знову послав путіна та всіх тих, хто не згоден з цією позицією.

Навіть якщо хтось може розізлитися, нумо кричати: "Fuck putin! Fuck the war!" Йдіть усі, хто проти того, що я зараз сказав!

– викрикнув вокаліст.

Måneskin у Римі підтримали Україну: дивіться відео

На концерті була Анджеліна Джолі

, Даміано Давид виступив з потужною промовою на підтримку України ще на фестивалі Coachella-2022 . Тоді він так само послав путіна та жорстоку війну, розв'язану росією.

На виступі Måneskin уважні фани побачили голлівудську зірку Анджеліну Джолі. Вона спостерігала за концертом разом з донькою Шайло. Як повідомляють ЗМІ, в Італії Джолі знімає фільм.

Джолі з донькою на концерті: