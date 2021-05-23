Ми любимо вас, – Måneskin з Італії прокоментували перемогу на Євробаченні-2021

22 травня у фіналі Євробачення-2021, який відбувся в Роттердамі, перемогу здобув італійський колектив Måneskin. Переможці відреагували на бажану перемогу та звернулися до прихильників.

Італійцям на Євробаченні-2021 вдалося завоювали прихильність іноземної публіки. Згідно з результатами глядацького голосування колектив Måneskin отримав 318 балів, що найбільше серед усіх конкурсантів. Разом з оцінками журі Італія здобула 524 бали та посіла першу сходинку в таблиці конкурсантів.

Зверніть увагу Måneskin – Zitti e buoni: текст і переклад драйвової пісні переможця Євробачення-2021

Реакція Måneskin на перемогу в Євробаченні-2021

Тріумфатори цьогорічного пісенного конкурсу на головній сцені Європи виконали пісню Zitti e buoni, що в перекладі означає "сидіть тихо і будьте слухняними". На офіційній сторінці переможців в інстаграмі опублікували емоційне селфі рокерів з кубком Євробачення-2021.

На світлині зображені всі учасники колективу: вокаліст Даміано Давид, басистка Вікторія Де Анжеліс, гітарист Томас Раджі й барабанщик Ітан Торки.

Рок-н-рол ніколи не вмирає! Сьогодні ввечері ми увійшли в історію. Ми любимо вас,

– написали Måneskin в публікації.

Цікаво Переможець Євробачення-2021: біографія гурту Måneskin

Måneskin на Євробаченні-2021: дивіться відео онлайн