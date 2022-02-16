Мій талісман, – Леся Нікітюк про значення українського прапора під час її мандрівок

Телеведуча та блогерка Леся Нікітюк у мандрівках завжди має з собою маленький український прапор. Зірка зазначила, що це її талісман.

16 лютого в Україні відзначають День єднання. На тлі потоку новин про можливе російське вторгнення це надзвичайно важливо. Українці масово долучаються до флешмобу #UAразом, який запустив Володимир Зеленський. Не залишаються остронь і відомі люди.

До теми Володимир та Олена Зеленські запустили "синьо-жовтий" флешмоб у соцмережах

Леся Нікітюк про День єднання

Телеведуча багато подорожує, однак завжди повертається додому, в Україну. Зараз Леся відпочиває в Таїланді, однак не змогла оминути увагою День єднання.

Зірка опублікувала фото маленького українського прапора, який тримала в руці на тлі неймовірно мальовничої природи Таїланду. У дописі Нікітюк зазначила, що це її маленький талісман.

Маленький український прапор завжди є в моїй валізі. Це мій талісман протягом багатьох років мандрівок! Сьогодні День єднання і я хочу нагадати що ми сильна нація! Нашій силі духу можна тільки позаздрити! Всім мирного неба над головою і позитиву!

– написала Леся.



Леся Нікітюк з українським прапором / Фото з інстаграму блогерки

Зворушливий допис зірка доповнила мотиваційними словами Тараса Шевченка:

"Свою Україну любіть.

Любіть її… во врем'я люте,

В остатню, тяжкую мінуту

За неї Господа моліть.

Розкуйтеся, братайтеся!

У чужому краю

Не шукайте, не питайте

Того, що немає

І на небі, а не тілько

На чужому полі.

В своїй хаті своя й правда,

І сила, і воля!".

Українські зірки та вторгнення Росії

Екссоліст гурту "Тартак" Олександр Положинський уклав контракт з ЗСУ та проходитиме військову службу в резерві збройних сил.

Тарас Тополя з гуртом "Антитіла" вступили до лав тероборони ЗСУ.

Співачка Світлана Тарабарова також підтримала земляків. Вона випустила зворушливу пісню "Заспокой мене".

Збройні сили України готові дати відсіч ворогу будь-якої миті, адже ми під надійним захистом наших військових. Міжнародні партнери підтримують Україну і підготували пакет нищівних економічних санкцій проти Росії. Тому навіть якщо Кремль наважиться піти у наступ – він отримає достойну відсіч.Зберігаймо спокій, читаймо перевірені новини та віримо в ЗСУ!