Мій талісман, – Леся Нікітюк про значення українського прапора під час її мандрівок

16 лютого 2022 , 11:26
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Джерело:

інстаграм Лесі Нікітюк

Телеведуча та блогерка Леся Нікітюк у мандрівках завжди має з собою маленький український прапор. Зірка зазначила, що це її талісман.

16 лютого в Україні відзначають День єднання. На тлі потоку новин про можливе російське вторгнення це надзвичайно важливо. Українці масово долучаються до флешмобу #UAразом, який запустив Володимир Зеленський. Не залишаються остронь і відомі люди. 

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Леся Нікітюк про День єднання

Телеведуча багато подорожує, однак завжди повертається додому, в Україну. Зараз Леся відпочиває в Таїланді, однак не змогла оминути увагою День єднання. 

Зірка опублікувала фото маленького українського прапора, який тримала в руці на тлі неймовірно мальовничої природи Таїланду. У дописі Нікітюк зазначила, що це її маленький талісман. 

Маленький український прапор завжди є в моїй валізі. Це мій талісман протягом багатьох років мандрівок! Сьогодні День єднання і я хочу нагадати що ми сильна нація! Нашій силі духу можна тільки позаздрити! Всім мирного неба над головою і позитиву!
– написала Леся. 


Леся Нікітюк з українським прапором / Фото з інстаграму блогерки

Зворушливий допис зірка доповнила мотиваційними словами Тараса Шевченка:

"Свою Україну любіть.
Любіть її… во врем'я люте,
В остатню, тяжкую мінуту
За неї Господа моліть.
Розкуйтеся, братайтеся!
У чужому краю
Не шукайте, не питайте
Того, що немає
І на небі, а не тілько
На чужому полі.
В своїй хаті своя й правда,
І сила, і воля!".

Важливо! Збройні сили України готові дати відсіч ворогу будь-якої миті, адже ми під надійним захистом наших військових. Міжнародні партнери підтримують Україну і підготували пакет нищівних економічних санкцій проти Росії. Тому навіть якщо Кремль наважиться піти у наступ – він отримає достойну відсіч.

Зберігаймо спокій, читаймо перевірені новини та віримо в ЗСУ!

Українські зірки та вторгнення Росії

Автор: Христина Кобак