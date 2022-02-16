Мій талісман, – Леся Нікітюк про значення українського прапора під час її мандрівок
Джерело:інстаграм Лесі Нікітюк
Телеведуча та блогерка Леся Нікітюк у мандрівках завжди має з собою маленький український прапор. Зірка зазначила, що це її талісман.
16 лютого в Україні відзначають День єднання. На тлі потоку новин про можливе російське вторгнення це надзвичайно важливо. Українці масово долучаються до флешмобу #UAразом, який запустив Володимир Зеленський. Не залишаються остронь і відомі люди.
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Леся Нікітюк про День єднання
Телеведуча багато подорожує, однак завжди повертається додому, в Україну. Зараз Леся відпочиває в Таїланді, однак не змогла оминути увагою День єднання.
Зірка опублікувала фото маленького українського прапора, який тримала в руці на тлі неймовірно мальовничої природи Таїланду. У дописі Нікітюк зазначила, що це її маленький талісман.
Маленький український прапор завжди є в моїй валізі. Це мій талісман протягом багатьох років мандрівок! Сьогодні День єднання і я хочу нагадати що ми сильна нація! Нашій силі духу можна тільки позаздрити! Всім мирного неба над головою і позитиву!
– написала Леся.
Леся Нікітюк з українським прапором / Фото з інстаграму блогерки
Зворушливий допис зірка доповнила мотиваційними словами Тараса Шевченка:
"Свою Україну любіть.
Любіть її… во врем'я люте,
В остатню, тяжкую мінуту
За неї Господа моліть.
Розкуйтеся, братайтеся!
У чужому краю
Не шукайте, не питайте
Того, що немає
І на небі, а не тілько
На чужому полі.
В своїй хаті своя й правда,
І сила, і воля!".
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