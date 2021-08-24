Мій коханий, – Катя Осадча зворушливо привітала Горбунова з днем народження

У сім'ї ведучих Каті Осадчої та Юрія Горбунова 24 серпня подвійне свято. Закохані святкують День Незалежності, а також день народження Горбунова. У 2021 році чоловікові виповнюється 51 рік. Кохана адресувала йому приємні слова та показала серію спільних фото.

Катя Осадча зробила коханому найкращий подарунок до дня народження – народила сина. Вона не втомлюється повторювати чоловікові ніжні слова та вкотре зазначає, що кохає його всім серцем.

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Осадча привітала Горбунова з днем народження

На особистій сторінці в інстаграмі ведуча опублікувала декілька яскравих фото з коханим. На світлинах Катя та Юрій ніжно обіймають один одного та палко цілують. Вони не соромляться показувати почуття. А на обличчях закоханих завжди сяють усмішки.

Мій коханий, мій Юра! Ти чоловік, якого лише може намріяти собі жінка. Ти найтурботливіший і найуважніший, люблячий і мудрий. Наш попередній рік був насичений подіями й тепер ми з тобою батьки двох дітей. Наш молодший квапився, щоб сьогодні вітати тебе особисто. Я люблю тебе і хочу, щоб ти був найщасливішим!

– з ніжністю написала Катерина.



Юрій Горбунов і Катя Осадча / Фото з інстаграму ведучої



Юрій Горбунов і Катя Осадча / Фото з інстаграму ведучої



Юрій Горбунов і Катя Осадча / Фото з інстаграму ведучої



Юрій Горбунов і Катя Осадча / Фото з інстаграму ведучої



Катя Осадча та Юрій Горбунов / Фото з інстаграму ведучої



Юрій Горбунов і Катя Осадча / Фото з інстаграму ведучої



Юрій Горбунов і Катя Осадча / Фото з інстаграму ведучої

Юрій Горбунов лаконічно відповів дружині: "Дякую тобі, любов моя!". Також у своєму інстаграмі він опублікував спільне селфі з Катею, яке зробив під час параду до Дня Незалежності.

Ти, Катрусю, і наші синочки – мій найкращий подарунок! Дякую тобі!

– написав Горбунов під знімком.



Осадча та Горбунров на параді до Дня Незалежності / Фото з інстаграму ведучого

У коментарях під дописом підписники Катерини також залишають на адресу її чоловіка чимало приємних слів і привітань.

"З днем народження!"

"Вітаю! Ви така чудова пара!"

"Щастя Юрі та вашій сім'ї!"

"Вітаю! Здоров'я, миру і добра!"

"Ви прекрасні!"