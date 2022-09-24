Після повернення з фронту: Тарас Тополя у дубляжі сімейної пригоди "Мій домашній крокодил"
Лідер гурту "Антитіла" Тарас Тополя після повернення з фронту повернувся до творчості. Він готується до європейського туру, а також приєднався до дубляжу сімейної пригоди "Мій домашній крокодил".
Саме його голосом співатиме крокодил Ліл у кінотеатрах України. Прем'єра цієї пригоди відбудеться 27 жовтня.
Читайте також Тарас Тополя назвав артиста, який здивував його за час війни: "Можу говорити з упевненістю"
Тарас Тополя у дубляжі сімейної пригоди
У складний для всієї країни час необхідно знаходити сили та натхнення жити далі. Цієї осені в кінотеатрах України покажуть захопливу та зворушливу історію за мотивами однойменного оповідання про крокодила на ім'я Ліл. Він живе в Нью-Йорку, обожнює співати і намагається жити серед людей. Згодом Ліл зустрічає родину, яка щойно оселилися в його будинку і зовсім не очікувала такого сусідства. Так починається нова мандрівка, сповнена пригод, гумору, незабутніх хітів та справжньої дружби.
Ліл, як і більшість людей, прагне любові та визнання. Він чуйний, доброзичливий та на власному прикладі допомагає іншим віднайти справжніх себе. Єдина відмінність між ним та людьми – це те, що він величезний крокодил з лускою та гострими, як бритва, зубами. І саме через зовнішність Ліла дуже часто не розуміють та сприймають інакше. Насправді ж він милий, емоційний та надзвичайно талановитий виконавець, який говорить до людей мовою пісні.
Тарас Тополя вперше долучився до дубляжу мультфільмів і саме його голосом звучатиме Ліл на екранах. Артист щиро сподівається, що такий досвід був успішний.
Буду відвертим, я не знав, що фільм знятий за мотивами дитячої книги й, що мільйони людей у світі обожнюють цю історію. Приємно, що у такий непростий час ця яскрава, сімейна кінопригода зможе стати своєрідним сеансом психотерапії для тих українців, які разом з дітьми прийдуть в кіно,
– зізнався Тополя.
Артист з гумором розповідає про свого персонажа, каже, що Ліл співає краще за нього, але Тарас старається досягти його рівня.
Насправді він кумедний, доволі сором'язливий і так само, як колись і я, мріє про велику сцену, визнання та популярність,
– поділився співак.
Після шести місяців служби у територіальній обороні та виконання завдань парамедиків на війні, дубляж мультфільму – це чудовий спосіб відволіктися, хоч на трішки повернутися до життя, яке було в українців до війни.Зустрічайте прем'єру "Мого домашнього крокодила" з 27 жовтня у кіно. Допрем'єрні покази стартують 20 жовтня.