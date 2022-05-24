Місце України завжди було і буде у Європі, – Зеленська про Марші вишиванок у Празі та Лондоні

Перша леді України Олена Зеленська розповіла про Марші вишиванок, які відбулися у Празі та Лондоні. Тисячі людей вийшли на вулиці міст з прапорами України та ЄС. Українці ствержували, що місце України завжди було і буде у Європі.

Марш вишиванок завжди був світлим, добрим святом єднання української діаспори. Щороку це був день, коли українці у різних куточках світу об'єднувалися, щоб показати свою єдність.

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У Лондоні та Празі пройшли Марші вишиванок

Та війна все змінює, розставляє пріоритети. У Лондоні цього року замість Маршу вишиванок відбувся Марш матерів, які прагнуть, щоб їхні діти жили в мирі. Бо в час війни вишиванка це не святковий одяг, а оберіг кожного українця.

У Лондоні понад тисячу жінок вийшли на вулиці, вимагаючи зупинити терор, ґвалтування та катування. Їхні чоловіки залишилися вдома, в Україні. Їм необхідна зброя, щоб боронити нашу країну та європейські кордони.

У Празі матерів підтримали тисячі українців. Традиційний парад вишиванок там проходить щороку у третю неділю травня. Тепер це була жовто-блакитна хвиля протесту. З прапорами України та Європейського Союзу люди дякували Чехії та її народу за допомогу.

Місце України завжди було і буде у Європі. Люди, що пройшли разом війну, назавжди стають побратимами. Наші країни теж проходять цю війну разом – тож дякуємо, побратими, за підтримку,

– підсумувала Зеленська.

Марші вишиванок у Празі та Лондоні / Фото з телеграму першої леді