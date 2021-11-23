Містер і міміс Сміт: Заріцька заінтригувала фотосесією у ліфті з Юрієм Мєшковим
Джерело:інстаграм KAZKA
Про роман пари Олександри Заріцької та Юрія Мєшкова були чутки ще на проєкті "Танці з зірками". Лідерка гурту KAZKA нещодавно порвала стосунки з таємним бойфрендом, але скоро почала відчувати симпатію до свого партнера по проєкту. Схоже, пара продовжує спілкування навіть після вильоту.
Чимало фанатів здивувались під час перегляду проєкту "Танці з зірками", що між Заріцькою та Мєшковим спалахнули почуття. Вони обоє у відеощоденниках шоу розповідали, як пізнавали один одного на репетиціях, але не були певні, що продовжать спілкування після закінчення шоу.
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Пара Олександри та Юрія залишила паркет за крок до чвертьфіналу. Проте зараз в мережі з'явились фото, як вони двоє позують у ліфті в стильних чорних образах, що нагадують головних героїв фільму "Містер і місіс Сміт" – Бреда Пітта та Анджеліну Джолі.
Олександра Заріцька та Юрій Мєшков у ліфті / Фото Сергія Сів'якова
Танцюрист одягнув чорне сукняне пальто з баклажановою водолазкою та штанами, водночас як Олександра обрала чорний тренч з екошкіри, сукню з декольте, сірі колготи в сіточку та чорні окуляри. Дівчина стильно підкрутила волосся та підкреслила губи помадою.
"Ситуація – ліфт. Наші вихідні", – написала Саша в інстаграмі.
Стильні Олександра Заріцька та Юрій Мєшков / Фото Сергія Сів'якова
Реакція мережі
Фанати емоційно відреагували на неочікувані фото пари та вже назвали їх "нареченим та нареченою":
- "Вау";
- "Які ж ви гарненькі. Дуже гарна пара";
- "Розкішні";
- "Тили тили тесто жених и невеста" (російською);
- "Гарна пара. Щастя вам";
- "Які ж ви гарячі";
- "Бомбова пара!";
- "Саша якась надзвичайна! Юра теж гарненький";
- "Мур, мур";
- "А що було потім?".
Зазначимо, що пара не лише разом взяла участь у проєкті "Танці з зірками", а й знялась разом у новому кліпі гурту KAZKA на трек "Автовідповідач".