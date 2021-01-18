Дружина 44-го президента США Барака Обами – Мішель –17 січня відзначала 57 день народження. З цієї нагоди її привітали чимало колег, а також коханий чоловік.

Перша леді США з 2009 по 2017 рік запам'яталась багатьом американцям: Мішель Обама була доволі медійною персоною та мала чимало друзів серед зірок. Її хотіли одягнути найкращі дизайнери світу, а книга "Становлення" (Becoming), яку вона випустила у 2018 році, стала світовим бестселлером.

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День народження Мішель Обами

Барак Обама

Першою людиною, яка привітала Мішель з уродинами, став її чоловік Барак Обама. 44-й президент США залишив лаконічне та щире привітання у своєму інстаграм-профілі. Також він прикріпив миловидне фото з молодості Мішель.

"Вітаю з днем народження мою любов, мого партнера і мого найкращого друга. Кожна мить з тобою – благословення. Люблю тебе, Мішель".



Мішель Обама в молодості / Фото з інстаграму Барака Обами

Джилл Байден

Майбутня перша леді та дружина обраного президента США Джозефа Байдена не залишились осторонь привітань. Жінки давно знайомі, оскільки колись Байден перебував на посаді віцепрезидента США при Бараку Обамі.

"З днем народження, Мішель!"



Мішель Обама та Джилл Байден / Фото з інстаграму Джилл Байден

Камала Гарріс

Майбутня віцепрезидента США Камала Гарріс вже з дня на день очікує на інавгурацію свого колеги Джозефа Байдена. А поки що жінка приєдналась до привітань Мішель Обамі.

"З днем народження, Мішель Обама. Спасибі за те, що ви вклали всі свої сили у розширення прав і можливостей наступного покоління лідерів. Наша країна і я кращі завдяки вам".



Мішель Обама і Камала Гарріс / Фото з інстаграму Камали Гарріс

Віола Девіс

Знаменита американська акторка Віола Девіс опублікувала в мережі архівне фото, на кому декілька років назад позує разом з тоді ще першої леді США.

"З днем народження, Мішель Обама! Дякую за вашу щирість, красу, відвагу, розум і вірність. Ви наш герой, сестричко! Люблю вас".



Мішель Обама та Віола Девіс / Фото з інстаграму Віоли Девіс

Реакція Мішель Обами

Мішель Обама вже відреагувала на всі привітання її друзів та опублікувала раніше невідоме фото з її молодості.

Дякую усім за прекрасні побажання до дня народження! Я знаю, що минулий рік був для нас усіх важким на багатьох рівнях, тому я просто сподіваюся, що ви всі дбаєте про себе і знаходите радість у найменші хвилини. Люблю вас всіх,

– написала Мішель Обама.



Чарівна Мішель Обама / Фото з інстаграму Мішель Обами