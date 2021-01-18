Мишель Обаме – 57: как звезды поздравляли первую леди США с днем рождения
Жена 44-го президента США Барака Обамы – Мишель –17 января отмечала 57 день рождения. По этому случаю ее поздравили многие коллеги, а также любимый муж.
Первая леди США с 2009 по 2017 год запомнилась многим американцам: Мишель Обама была довольно медийной персоной и имела много друзей среди звезд. Ее хотели одеть лучшие дизайнеры мира, а книга "Становление" (Becoming), которую она выпустила в 2018 году, стала мировым бестселлером.
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День рождения Мишель Обамы
Барак Обама
Первым человеком, который поздравил Мишель с днем рождения, стал ее муж Барак Обама. 44-й президент США оставил лаконичное и искреннее поздравление в своем инстаграм-профиле. Также он прикрепил миловидное фото с молодости Мишель.
"Поздравляю с днем рождения мою любовь, моего партнера и моего лучшего друга. Каждый миг с тобой – благословение. Люблю тебя, Мишель".
Мишель Обама в молодости / Фото с инстаграма Барака Обамы
Джилл Байден
Будущая первая леди и супруга избранного президента США Джозефа Байдена не остались в стороне поздравлений. Женщины давно знакомы, поскольку когда Байден занимал должность вице-президента США при Бараке Обаме.
"С днем рождения, Мишель!"
Мишель Обама и Джилл Байден / Фото с инстаграма Джилл Байден
Камала Харрис
Будущая вице-президент США Камала Харрис уже со дня на день ожидает инаугурацию своего коллеги Джозефа Байдена. А пока женщина присоединилась к поздравлениям Мишель Обамы.
"С днем рождения, Мишель Обама. Спасибо за то, что вы вложили все свои силы на расширение прав и возможностей следующего поколения лидеров. Наша страна и я лучше благодаря вам".
Мишель Обама и Камала Харрис / Фото с инстаграма Камалы Харрис
Виола Дэвис
Знаменитая американская актриса Виола Дэвис опубликовала в сети архивное фото, на котором несколько лет назад позирует вместе с тогда еще первой леди США.
"С днем рождения, Мишель Обама! Спасибо за вашу искренность, красоту, смелость, ум и верность. Вы наш герой, сестричка! Люблю вас".
Мишель Обама и Виола Дэвис / Фото с инстаграма Виолы Дэвис
Реакция Мишель Обамы
Мишель Обама уже отреагировала на все поздравления ее друзей и опубликовала ранее неизвестное фото с ее молодости.
Спасибо всем за прекрасные пожелания ко дню рождения! Я знаю, что прошлый год был для нас всех тяжелым на многих уровнях, поэтому я просто надеюсь, что вы все заботитесь о себе и находите радость в каждой минуте. Люблю вас всех,
– написала Мишель Обама.
Очаровательная Мишель Обама / Фото с инстаграма Мишель Обамы
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