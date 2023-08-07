Він образився на мене, – Мішель Андраде розповіла, які в неї стосунки з Потапом

Артистка Мішель Андраде завершила співпрацю з Потапом та Іриною Горовою ще минулого року. Вона зізналась, що відчуває образу на неї з боку свого продюсера.

Українська співачка Мішель Андраде запевнила, що пішла з продюсерського центру МОЗGІ Entertainment (тепер – Pomitni) без сварок та скандалів. Однак стосунки з колишніми колегами склалися по-різному.

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Мішель Андраде про стосунки з Потапом

Артистка поділилась, що зараз особливо не спілкується з колишніми наставниками. За словами Мішель, Потап мало не заміняв їй батька в певні моменти, але тепер вона відчуває, що в продюсера залишилась образа.

Він творча людина. Я не хочу якогось сексизму зараз, але, мені здається, що він образився на мене. Тому що він вклав своє серце і свої гроші. Я також вклала свою душу і свій час, свою молодість. Мені здається, він досі тримає якусь образу всередині,

– вважає Андраде.

Співачці залишили можливість виконувати свої хіти, що були написані у процесі співпраці. Вона зізналась, що після розриву з МОЗGІ презентувала й кілька нових пісень, тому про свій відхід зовсім не шкодує.

"Мені було більш незручно через творчість, про музику, яку я хотіла випускати. Мені не давали змогу цього робити. Я розумію зараз чому. Але тоді мені здавалося, що вони мене не розуміли. В якийсь момент, коли я залишилася без них і я випустила декілька своїх пісень, – зрозуміла, що є творчість для себе, є бізнес який треба створювати. Це твій заробіток. Я зрозуміла їх. Я ніколи не жалкувала про те, що ми розійшлися, що ми вже не разом. Це мій досвід. Я за нього дуже вдячна".

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Додамо, що Мішель Андаде для створення нових пісень використовувала заощадження, які відкладала ще під час праці з Потапом. Тепер вона створює музику завдяки рекламі, невеликій кількості концертів та з допомогою друзів.