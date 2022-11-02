Мішель Андраде дарує "гелік" за донат на ЗСУ: як виграти авто за мільйони гривень

Експідопічна Потапа Мішель Андраде об'єдналася з благодійними фондами, щоб зібрати гроші на ЗСУ та реабілітацію дітей, які постраждали від війни. Співачка подарує Mersedes G55 одному з тих, хто задонатить 300 гривень у "банку" збору.

Мішель Андраде підтримали благодійні фонди Royal Charity та "Світ майбутнього". Вони не просто збирають на допомогу військовим і реабілітацію дітей, а розігрують "гелік" за мільйони гривень. Mersedes G55 можна виграти усього за 300 гривень.

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Мішель Андраде розігрує "гелік" за донат на ЗСУ

Це не просто збір, це розіграш автомобіля Mersedes G55! Саме ти можеш виграти авто всього за 300 гривень! Чим більше донатів ти зробиш на банку, тим більше шансів на перемогу! Кількість донатів необмежена,

– розповіла Мішель Андраде.

За словами зірки, коли сума донатів сягне 10 мільйонів гривень, її партнери з Monobank оберуть переможця за допомогою рандомайзера. Артистка ручається, що всі виручені кошти підуть на благодійність:

на підтримку військових частин А7095 з Миколаєва та А4007 з Запорізької області, які воюють на півдні та сході;

на реабілітацію дітей з окупованих міст України.

Підтримати збір і задонатити на допомогу українським військовим можна за посиланням тут . На момент публікації зібрано 23 тисячі гривень з 10 мільйонів.

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