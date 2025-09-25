Смерть фотографа підтвердила його донька Яна. Повідомляє Showbiz 24 з посиланням на Суспільне Культура.
Вас також може зацікавити Відомий український актор мобілізувався: "Мама плакала"
Міша Педан пішов із життя 24 вересня 2025 року. Як виявилося, він багато років боровся з онкологічним захворюванням.
Рак – підступна хвороба, вона вбиває довго і боляче. Міша останнім часом майже тільки й був зайнятий лікуванням. Якби не хвороба, він би ще стільки гарних кадрів зробив би, і стількох фотографів зміг би підтримати – порадою, знайомством зі шведською фотосценою, стипендіями, що він постійно знаходив для українських митців,
– написала у фейсбуці його товаришка Катерина Сергацкова.
Що відомо про Мішу Педана?
Майбутній фотограф народився в 1957 році.
Він родом з Харкова, але в 1990 переїхав до Стокгольма, де згодом викладав у школі Kulturama.
Як відомо, фотографом Міша Педан став доволі випадково. Знайомі фотографи попросили їх замінити, коли вони захворіли. До цього Педан був художником-оформлювачем у харківському спорткомітеті.
Фотограф спеціалізувався здебільшого на документальній та репортажній зйомці. Також він добре відомий публіці завдяки своїм фотокнигам.
У 2011-му році Міша Педан заснував об'єднання "Українська фотографічна альтернатива", а вже наступного року – творче об'єднання ULICA (Urban Life in Contemporary Art).
До того ж він був наставником багатьох українських фотографів.