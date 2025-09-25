Смерть фотографа підтвердила його донька Яна. Повідомляє Showbiz 24 з посиланням на Суспільне Культура.

Міша Педан пішов із життя 24 вересня 2025 року. Як виявилося, він багато років боровся з онкологічним захворюванням.

Рак – підступна хвороба, вона вбиває довго і боляче. Міша останнім часом майже тільки й був зайнятий лікуванням. Якби не хвороба, він би ще стільки гарних кадрів зробив би, і стількох фотографів зміг би підтримати – порадою, знайомством зі шведською фотосценою, стипендіями, що він постійно знаходив для українських митців,

– написала у фейсбуці його товаришка Катерина Сергацкова.

Що відомо про Мішу Педана?