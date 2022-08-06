"Міс Всесвіт" змінює правила: яким дівчатам дали зелене світло на конкурсі краси

Головний міжнародний конкурс краси "Міс Всесвіт" змінює правила. З 2023 року за корону зможуть змагатися одружені дівчата, вагітні жінки та матері.

Нещодавно організатори "Міс Всесвіт" провели опитування серед своєї аудиторії та директорів національних конкурсів і дійшли висновку, що застарілі правила треба змінювати. Так вони дали "зелене світло" одразу чотирьом категоріям дівчат.

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Нові правила міжнародного конкурсу краси "Міс Всесвіт"

Взяти участь у кастингу "Міс Україна Всесвіт 2023" зможуть:

вагітні жінки;

матері;

одружені дівчата;

розлучені жінки.

Усе тому, що як команда конкурсу краси, так і його шанувальники вважають, що особисті рішення жінки не повинні бути перешкодою на шляху до її кар'єрного успіху. Крім того, нині середній вік для одруження та першої вагітності у всьому світі стартує з 21 року.

Ми неймовірно щасливі цим новинам, адже тепер ми матимемо можливість вітати в нашій сім'ї "Міс Україна Всесвіт" ще більше цілеспрямованих жінок,

– відреагували організатори конкурсу в Україні.

"Міс Всесвіт 2021" Гарнааз Сандгу з Індії / Фото з інстаграму конкурсу краси

Реакція мережі на нові правила "Міс Всесвіт"

деякі правила "Міс Всесвіт" залишилися незмінними. Брати участь у конкурсі краси можуть дівчата віком від 17 до 26 років.

В інстаграмі бурхливо відреагували на нововведення на "Міс Всесвіт 2023" й одразу ж згадали про Вероніку Дідусенко – українську модель, яку позбавили титулу "Міс Україна Всесвіт 2018" через порушення правил конкурсу. Дівчина приховала від організаторів, що розлучена й має сина Алекса.

Цікаво, що таке бажання в коментарях висловила й Каріна Жосан, яку відправили на "Міс Всесвіт 2018" замість Вероніки Дідусенко. У жовтні 2021 року вона вийшла заміж за свого бойфренда.