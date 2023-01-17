Володарки титулів "Міс Всесвіт" в Україні та Польщі зробили спільний допис в інстаграмі, чим ще більше підтвердили дружбу та братерство сусідніх країн. Як поділилась 22-річна Олександра Клепачка, перед прибуттям у США вона багато спілкувалась з Вікторією в мережі, бо "відчувала зло війни в Україні". Вона особисто допомагала збирати подарунки для біженців та організовувати життя українців у Польщі, а також на власні очі бачила тисячі матерів та дітей, літніх та молодих жінок, яким довелося тікати від війни.

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Саме тому Олександра одразу знала, що між нею та Вікторією Апанасенко з'явиться "особливий зв'язок". Своїй новій подрузі вона бажає, аби українці змогли повернутися до свого нормального життя та процвітання, а також зазначила, як важливо голосніше говорити про криваву війну, розв’язану Росією.

Конкурс був платформою для Вікторії, щоб світ дізнався про те, що відбувається в її країні. Вдалося, і це найголовніше. Ми повинні голосно говорити про важливість миру, свободи та незалежності. Ми не повинні забувати, що людяність – це ще й емпатія. Вікторіє, я хочу, щоб твій дім був безпечним та мирним. Я хотіла б, щоб уся Україна стала країною, де знову чути дитячий сміх, а не свист куль і гуркіт бомб. Я хочу, щоб кожен міг повернутися до свого дому із почуттям безпеки,

– написала Олександра та поділилась спільними фото з українкою.

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У коментарях українці щиро подякували полякам за безмежну підтримку України під час повномасштабної війни. Нагадаємо, що це не перший випадок, коли Олександра висловила солідарність – під час офіційної вечері з командою "Міс Всесвіт" вона одягла сукню української дизайнерки Оксани Мухи.