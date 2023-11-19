Ангеліна Усанова представила Україну на конкурсі "Міс Всесвіт 2023": яке місце вона посіла

У Сан-Сальвадорі пройшов 71 конкурс "Міс Всесвіт 2023". Україну на ньому представляла модель та співачка Ангеліна Усанова.

Сьогодні вночі у Сан-Сальвадорі обрали нову "Міс Всесвіт" – цього року нею стала Шейнніс Паласіос із Нікарагуа. Окрім цього, члени журі визначили список 20 найкращих учасниць.

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Чи пройшла Україна у список найкращих

Українка Ангеліна Усанова не увійшла до топ-20 фіналісток серед усіх конкурсанток. Однак, представниця України змогла потрапити в десятку лідерів у номінації Voice of Change. Правила передбачали, що кожна учасниця показувала відео, в якому ділилася соціальною проблемою, яка її турбує.

Як Ангеліна Усанова представляла Україну

Для півфіналу "Міс Всесвіт" Ангеліна Усанова постала у сукні Phoenix Rising. Вбрання символізує Україну – вона немов фенікс відродилась у свободі, незалежності та красі.



Ангеліна Усанова / Фото з інстаграму конкурсу

Національний костюм для Ангеліни Усанової створила велика команда МÜ production – це "Берегиня-Мати". Блакитні кольори – символ мирного неба, білий та молочний – миру. Золоті елементи – це броня, а тіло янголятка – символ неоціненного життя кожної дитини. Вбрання присвячене всім матерям України.



Ангеліна Усанова / Фото з інстаграму конкурсу

Головна вечірня сукня для "Міс Всесвіт України" створена дизайнерами бренду FROLOV. Майстри передали космічну тематику конкурсу та представили Україну як наш Всесвіт – це головна метафора, закладена у вбранні.



Ангеліна Усанова / Фото з інстаграму конкурсу