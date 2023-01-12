Полька на "Міс Всесвіт 2022" одягла розкішну сукню української дизайнерки Оксани Мухи

У Новому Орлеані триває міжнародний конкурс краси "Міс Всесвіт 2022". Польщу там представляє 22-річна Олександра Клепачка. На офіційну вечерю з командою вона одягла сукню української дизайнерки Оксани Мухи.

На "Міс Всесвіт 2022" у США Вікторія Апанасенко полетіла з шістьма валізами одягу від українських дизайнерів. Цікаво, що вбрання наших модельєрів не лише в її гардеробі, а й у представниці Польщі Олександри Клепачки. Сукню для неї пошив бренд львів'янки Оксани Мухи.

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Полька на "Міс Всесвіт 2022" у сукні української дизайнерки

В аутфіті від Оксани Мухи полька з'явилася на урочистій вечері в Новому Орлеані, де познайомилася з новою власницею "Міс Всесвіт" – тайською медіамагнаткою та трансгендеркою Енн Джакапонг. Вона купила конкурс у жовтні 2022 року за 20 мільйонів доларів.

"Міс Польща Всесвіт 2022" обрала нюдову вечірню сукню зі срібно-золотистою вишивкою, глибоким розрізом і сміливим декольте. Вбрання на тонких бретелях вона доповнила блискучими босоніжками на підборах та аксесуарами – сережками та браслетом.

Вчорашня відкрита вечеря була неймовірною! Ми познайомилися з усіма організаторами та новою власницею конкурсу. Ми відчули дух Нового Орлеана, танцюючи та співаючи на сцені,

– прокоментувала Олександра.

Полька на "Міс Всесвіт 2022" у сукні Оксани Мухи / Фото з інстаграму Олександри

Полька на "Міс Всесвіт 2022" у сукні Оксани Мухи / Фото з інстаграму Олександри

Полька на "Міс Всесвіт 2022" у сукні Оксани Мухи / Фото з інстаграму Олександри

Цікаво, що це не вперше "Міс Польща Всесвіт 2022" обирає сукню Оксани Мухи. У вбраннях з колекції львівської модельєрки Олександра Клепачка знімалася в офіційній фотосесії для конкурсу "Міс Всесвіт". Крім двох нюдових і фіолетової, у польки є ще одна сукня від Oksana Mukha, адже усього бренд підготував для неї чотири look.

Полька з "Міс Всесвіт 2022" у сукні Оксани Мухи / Фото з інстаграму Олександри

Полька з "Міс Всесвіт 2022" у сукні Оксани Мухи / Фото з інстаграму Олександри