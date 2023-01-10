У вбранні українських дизайнерів: "Міс Україна Всесвіт 2022" вразила новими образами в США

Вікторія Апанасенко вже 11 січня представлятиме Україну на конкурсі "Міс Всесвіт 2022", який відбудеться в Новому Орлеані в США. В інстаграмі дівчина показала нові розкішні образи, в яких була на заходах перед початком "Міс Всесвіт".

Дорога на "Міс Всесвіт 2022" для Вікторії Апанасенко була довгою та важкою. Однак дівчина прагне гідно представити нашу країну та перемогти, постійно приголомшує суперниць та організаторів бездоганним вбранням від відомих українських дизайнерів.

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Нові образи Вікторії Апанасенко в США

На особистій сторінці в інстаграмі "Міс Україна Всесвіт 2022" опублікувала кілька нових дописів. Модель вкотре похизувалася аутфітами від українських дизайнерів. Вікторія позувала на камеру в білому костюмі від бренду MARSEGO, а також у розкішних білій та синій сукнях від L'Ange Blanc.

Кожен образ "Міс Україна Всесвіт 2022" довершували розкішні зачіски та бездоганні макіяжі.

Для перегляду всіх фото гортайте направо:

Нагадаємо, для першого виходу в США Вікторія обрала look від Івана Фролова. "Міс Україна Всесвіт 2022" одягла mom-джинси та молочний світшот з благодійної колекції FROLOV, на якому синьо-жовте серце вишите вручну. У такому образі та кросівках модель продефілювала аеропортом з прапором.

А у перший репетиційний день і для запису офіційної відео-візитки Вікторія обрала ніжно-блакитну максісукню в рубчик з фактурними рукавами від популярного серед зірок бренду J'amemme. Її вартість на сайті – 380 євро, це майже 15 тисяч гривень.