На одній хвилі, – Панова зізналася, чи надихалася сукнею Апанасенко з "Міс Всесвіт 2022"

Анастасія Панова представляла Україну на Miss Charm 2023 та ввійшла до 20-тки найкращих. Її образ на конкурсі порівнювали з сукнею Вікторії Апанасенко на "Міс Всесвіт 2022". Дівчина зізналася, чи надихалася сукнею колеги.

Про конкурс та підготовку до нього Анастасія розповіла в інтерв'ю 24 Каналу. Дівчина зізналася, що вся підготовка була на ній.

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З підготовкою образу Пановій допомогла подруга, яка була стилісткою на "Топ-модель по-українськи".

Я написала: "Мені потрібен національний костюм. Знаю, що ти зробиш найкраще". Вона місяць без світла, без електроенергії, під свічками шила в Києві той бісер. Ми з нею проробили весь костюм до деталей. Було жовто-блакитне колосся, вся сукня була в камінні. У неї було вкладено стільки життя. Коли я отримала карго з цією сукнею, то просто плакала,

– поділилася Анастасія.



Анастасія Панова на Miss Charm 2023 / Фото з інстаграму дівчини

Цю сукню порівнювали з аутфітом Вікторії Апанасенко на "Міс Всесвіт 2022". В обох представниць України був жовто-блакитний шлейф. Однак Анастасія зізналася, що сукня була готова ще до того, як вона побачила вбрання Апанасенко.

Моя сукня прийшла у Стамбул перед Новим роком, коли я ще не бачила сукні Вікторії. У неї була дуже важка підготовка, ми навіть не спілкувалися. Її сукню я побачила вже на сцені, коли моя була в коробці в Стамбулі. Якось так сталося, що ми були трішки схожі, на одній хвилі (сміється),

– зізналася Панова.

"До речі, такий дивний збіг. У В'єтнамі жовтий і блакитний – це найгарніші кольори. По всьому місту було дуже багато жовто-блакитних виставок, букетів. Це дуже зігрівало мене", – підсумувала Анастасія.