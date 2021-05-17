"Міс Всесвіт-2020": яке місце у конкурсі зайняла українка Єлизавета Ястремська

Нарешті відбулась така довгоочікувана подія у світі краси та моди – конкурс "Міс Всесвіт-2020". Найкрасивіші дівчата світу зібрались на одній сцені, аби позмагатись за коштовну корону й такий бажаний титул "Міс Всесвіт". Яке місце на шоу зайняла українська конкурсантка Єлизавета Ястремська – дізнавайтесь далі.

Наша представниця на конкурсі краси "Міс Всесвіт", Єлизавета Ястремська, не лише зачарувала глядачів і журі своєю вродою, а й продемонструвала усю свою вишуканість, грацію та гострий розум. Українка з успіхом пройшла усі випробування й увійшла до числа 21 кращих конкурсанток.

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Що відомо про українську конкурсантку Єлизавету Ястремську

Учасниця від України на конкурсі "Міс Всесвіт-2020" Єлизавета Ястремська, родом з Києва. Дівчина виросла у багатодітній дружній сім'ї й має двох братів і сестру. 28-річна модель закінчила Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана за спеціальністю "Управління персоналом і маркетинг". Своєю вродливістю дівчина підкорила багато конкурсів краси.



Єлизавета Ястремська у національному костюмі на "Міс Всесвіт-2020" / Фото Getty Images

У 2019 Ліза взяла участь у конкурсі "Міс Україна Всесвіт" й здобула титул віцеміс, а в 2020 році знову спробувала свої сили й стала переможницею цього шоу і володаркою звання "Міс Україна Всесвіт". Також вона здобула перемогу на міжнародному конкурсі The Queen of Eurasia-2019.

Ястремська має власний бізнес, адже запустила свій бренд вечірніх суконь і купальників. Красуня активно займається спортом й багато часу приділяє саморозвитку, читанню й пізнаванню себе. Саме ці звички модель вважає безпрограшними секретами своєї краси.