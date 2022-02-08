Титулована красуня Анна Неплях вилікувалася від коронавірусу, який підхопила в Мексиці, й підкорює світські тусівки. Вона вдруге прийшла на Ukrainian Fashion Week і вразила аутфітом у легендарному костюмі Gucci.

До теми "Міс Україна Всесвіт" Анна Неплях прийшла на UFW в ефектному жакеті та береті: стильний образ

Образ Анни Неплях в оксамитовому костюмі Gucci

На "Міс Україні Всесвіт 2021" яскраво-червоний костюм з оксамиту – приталений піджак з гострим лацканом, атласними смужками, кишенями та штани прямого крою. Під стильний ансамбль Gucci Анна Неплях обрала білу сорочку з бантом-зав'язкою та класичні туфлі-човники чорного кольору.

Її брендовий вихід довершив крихітний шкіряний клатч на золотистому зміїному ланцюжку. З прикрас модель обрала золоті сережки-кульки та браслети, а волосся зібрала у тугий хвіст.

Анна Неплях в оксамитовому костюмі Gucci / Фото з інстаграму "Міс України Всесвіт 2021"

Анна Неплях в оксамитовому костюмі Gucci / Фото з інстаграму "Міс України Всесвіт 2021"

Чим легендарний костюм Анни Неплях від Gucci

В об'єктиві фотографів Анна Неплях красувалась у культовому костюмі Gucci. Його дизайн Том Форд розробив у 90-х, коли очолював італійський дім моди, передає ТСН. Це вбрання стало шалено популярним після того, як кіноакторка Гвінет Пелтроу одягла його MTV Video Music Awards 1996 року.

З нагоди 100-річчя Gucci новий креативний дизайнер Алессандро Мікеле розробив колекцію Aria, переосмисливши образи Тома Форда з 90-х. Так, у світ випустили партію легендарних оксамитових костюмів у кількох кольорах. Однак Анна Неплях обрала той самий червоний, у якому 25 років тому красувалась Гвінет Пелтроу.