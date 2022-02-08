Титулованная красавица Анна Неплях вылечилась от коронавируса, который подхватила в Мексике, и покоряет светские тусовки. Она во второй раз пришла на Ukrainian Fashion Week и поразила аутфитом в легендарном костюме Gucci.
К теме "Мисс Украина Вселенная" Анна Неплях пришла на UFW в эффектном жакете и берете: стильный образ
Образ Анны Неплях в бархатном костюме Gucci
На "Мисс Украина Вселенная 2021" ярко-красный костюм из бархата – приталенный пиджак с острым лацканом, атласными полосками, карманами и брюки прямого кроя. Под стильный ансамбль Gucci Анна Неплях выбрала белую рубашку с бантом-завязкой и классические туфли-лодочки черного цвета.
Ее брендовый выход завершил крохотный кожаный клатч на золотистой змеиной цепочке. Из украшений модель выбрала золотые серьги-шарики и браслеты, а волосы собрала в тугой хвост.
Анна Неплях в бархатном костюме Gucci / Фото из инстаграма "Мисс Украина Вселенная 2021"
Анна Неплях в бархатном костюме Gucci / Фото из инстаграма "Мисс Украина Вселенная 2021"
Чем легендарен костюм Анны Неплях от Gucci
В объективе фотографов Анна Неплях красовалась в культовом костюме Gucci. Его дизайн Том Форд разработал в 90-е, когда возглавлял итальянский дом моды, передает ТСН. Этот наряд стал безумно популярным после того, как киноактриса Гвинет Пэлтроу надела его на MTV Video Music Awards в 1996 году.
К 100-летию Gucci новый креативный дизайнер Алессандро Микеле разработал коллекцию Aria, переосмыслив образы Тома Форда из 90-х. Так, в свет выпустили партию легендарных бархатных костюмов в нескольких цветах. Однако Анна Неплях выбрала тот самый красный, в котором 25 лет назад красовалась Гвинет Пэлтроу.