"Міс Україна Всесвіт" заступилась за супутницю замміністра, яку зацькували через відверту сукню

Хвиля хейту накрила Христину Тишкун, яка супроводжувала замміністра освіти Ігоря Гарбарука у Львові. Дівчину розкритикували за відверту сукню в міськраді. Однак Анна Неплях заступилась за юристку.

Поява вже колишнього заступника міністра освіти Ігоря Гарбарука у Львові викликала фурор у мережі. Усе завдяки його ефектній супутниці Христині Тишкун, котра прийшла в міськраду в чорній сукні з глибоким декольте і без бюстгальтера. Дівчину зацькували за надто відвертий look. У скандал втрутилася амбітна "Міс Україна Всесвіт 2021" Анна Неплях. Вона стала на захист юристки.

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"Міс Україна Всесвіт 2021" заступилась за Христину Тишкун

Титулована красуня не заперечує, що 27-річна дівчина недоречно одяглась у Львівську міську раду. Однак юзери, на її думку, не мають жодного права "шеймити" (соромити) та булити Христину Тишкун.

Те, що вона одягнена недоречно й не за дрескодом – факт, але хіба можна за це вішати ярлики, знецінювати її посаду й опускати по соціальній драбині. Кібербулінг – зло ХХІ століття. Це той самий аб'юз і психологічне насильство, але від незнайомих людей,

– емоційно заявила "Міс Україна Всесвіт".

Вона переконана, що в епоху інтернету користувачі, які поширюють фейки та хейтять у коментарях, повинні відповідати за свої слова перед законом.

Христина Тишкун у Львівській міській раді / Фото з соцмереж

Коротко про скандал довкола Христини Тишкун

У п'ятницю, 24 грудня, Ігор Гарбарук з'явився на офіційній зустрічі у Львівській міській раді. З ним прийшла Христина Тишкун, яка спочатку представилася помічницею, а згодом – юристкою та супутницею.

У мережі дівчину зацькували за надвідверту сукню, після чого вона закрила доступ до свого інстаграму.

Однак Христина таки відповіла хейтерам, що "кожен одягається так, як йому подобається, зручно, комфортно" .

. Уже за чотири дні, 28 грудня, заступник міністра освіти Ігор Гарбарук написав заяву на звільнення.

Анна Неплях не з чуток знає про інтернет-булінг. Шквал критири накрив її після невдалого виступу на репетиції фіналу "Міс Всесвіт 2021". Дівчина перехвилювалась і з надривом прокричала ім'я та країну.

Повний текст публікації Анни Неплях:

Яку огидну ситуацію я зараз спостерігаю, де люди навіть не соромляться виставляти в себе на сторінках те, як вони шеймлять і булять помічницю за її відверте вбрання. Те, що вона одягнена недоречно й не за дрес-кодом – факт, але хіба можна за це вішати ярлики, знецінювати її посаду й опускати по соціальній драбині.

Я вважаю, що кібербулінг – зло ХХІ століття. Це той самий аб'юз і психологічне насильство, але від незнайомих людей. В епоху інтернету необхідно впроваджувати нові закони, де за хибну інформацію та образи людина має відповідати.