Появление уже бывшего заместителя министра образования Игоря Гарбарука во Львове произвело фурор в сети. Все благодаря его эффектной спутнице Кристине Тишкун, которая пришла в горсовет в черном платье с глубоким декольте и без бюстгальтера. Девушку затравили за откровенный look. В скандал вмешалась амбициозная "Мисс Украина Вселенная 2021" Анна Неплях. Она встала на защиту юристки.

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"Мисс Украина Вселенная 2021" заступилась за Кристину Тишкун

Титулованная красавица не отрицает, что 27-летняя девушка неуместно оделась во Львовский городской совет. Однако юзеры, по ее мнению, не имеют никакого права "шеймить" (стыдить) и буллить Кристину Тишкун.

То, что она одета неуместно и не по дресс-коду, – факт, но разве можно за это вешать ярлыки, обесценивать ее должность и опускать по социальной лестнице. Кибербуллинг – зло XXI века. Это тот же абьюз и психологическое насилие, но от незнакомых людей,

– эмоционально заявила "Мисс Украина Вселенная".

Она убеждена, что в эпоху интернета пользователи, которые распространяют фейки и хейтят в комментариях, должны отвечать за свои слова перед законом.

Кристина Тишкун во Львовском городском совете / Фото из соцсетей

Заметим, Анна Неплях не понаслышке знает об интернет-буллинге. Шквал критики накрыл ее после неудачного выступления на репетиции финала "Мисс Вселенная 2021". Девушка переволновалась и с надрывом прокричала имя и страну.

Коротко о скандале вокруг Кристины Тишкун

В пятницу, 24 декабря, Игорь Гарбарук явился на официальную встречу во Львовский городской совет. С ним пришла Кристина Тишкун, которая сначала представилась помощницей, а затем – юристкой и спутницей.

В сети девушку затравили за сверхоткровенное платье, после чего она закрыла доступ к своему инстаграму.

Однако Кристина все-таки ответила хейтерам, что "каждый одевается так, как ему нравится, удобно, комфортно".

Уже через четыре дня, 28 декабря, заместитель министра образования Игорь Гарбарук написал заявление об увольнении.

Полный текст публикации Анны Неплях:

Какую отвратительную ситуацию я сейчас наблюдаю, где люди даже не стесняются выставлять у себя на страницах то, как они шеймят и буллят помощницу за ее откровенный наряд. То, что она одета неуместно и не по дресс-коду, – факт, но разве можно за это вешать ярлыки, обесценивать ее должность и опускать по социальной лестнице.

Я считаю, что кибербуллинг – зло XXI века. Это тот же абьюз и психологическое насилие, но от незнакомцев. В эпоху интернета необходимо внедрять новые законы, где за ложную информацию и оскорбления человек должен отвечать.