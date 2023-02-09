Грошей нема, я ризикнула, – Вікторія Апанасенко з "Міс Всесвіт" зізналася, що змінила в собі

У мережі 29-річну Вікторію Апанасенко критикували за пластику та ін'єкції краси, яких вона не робила. "Міс Україна Всесвіт 2022" вперше розповіла про всі зміни в зовнішності, на які наважилася.

Після фіналу "Міс Всесвіт 2022" у Новому Орлеані Вікторія Апанасенко показувала дитячі фото, щоб довести, що під ніж хірурга не лягала і не перекроювала себе для конкурсу. Тепер дівчина розповіла, що навпаки намагалася стати природнішою. Вона навіть зменшила губи, які колись підколола.

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"Міс Україна Всесвіт 2022" Вікторія Апанасенко про зміни в зовнішності

Так, губи у представниці України на "Міс Всесвіт 2022" свої. Чітко виражені вилиці, які багатьом здавалися контурною пластикою, теж, адже через стрес вона схудла до 46 кілограмів.

Колись я підколювала губи, але перед конкурсом навпаки їх виколювала. Скули собі не робила, це вага. Я була миловидна, у мене були щічки, мені так подобалося більше, якщо чесно. Я не стронгфейс, мені це не личить. Мені потрібно набрати вагу тут (на обличчі, – 24 канал), тому що, як бабуся казала, обличчя як дулька, маленьке,

– прокоментувала Вікторія Апанасенко.

Вона розповіла, що єдині разючі зміни, на які наважилася, – це вініри. У дівчини були рівні зуби, але їй випала нагода безкоштовно стати моделлю в найкращого стоматолога України.

"Вініри робила в найкращого лікаря України. Вони безкоштовні були для мене. Я була моделлю в нього на курсі. Я коли зрозуміла, що в мене є можливість з ним попрацювати і зробити це, а грошей нема. Це дорого, це дуже дорого. І я вирішила, якщо не зараз, то коли? Я ризикнула і дуже вдячна", – чесно зізналася модель.

"Міс Україна Всесвіт 2022" Вікторія Апанасенко / Фото з інстаграму моделі

До речі, Вікторія Апанасенко зізналася, що до пластики на "Міс Всесвіт" ставляться спокійно: "Ніхто нічого категоричного не каже, але ніхто так очевидно й не робить. Є дівчата різні, це нормально".

Нагадаємо, українка хоч і не виграла корону сапфірами та діамантами за понад 5 мільйонів доларів, але взяла одну з головних нагород на "Міс Всесвіт 2022". Їй вручили спеціальну статуетку Spirit of Carnival Award за сміливість, альтруїзм, добрі вчинки, за вклад у Батьківщину.