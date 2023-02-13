"Міс Україна Всесвіт" зізналась, на які зміни пішла заради конкурсу: як вона виглядала раніше

"Міс Україна Всесвіт 2023" зізналась, що їй довелося піти на зміни у зовнішності заради конкурсу. Дізнавайтесь нижче, що саме змінилось у Вікторії Апанасенко і як вона виглядала до.

"Міс Україна Всесвіт" Вікторія Апанасенко вже зізнавалась, на які зміни в зовнішності наважувалась. Але днями вона розповіла, на що їй довелося піти для підготовки до міжнародного конкурсу краси.

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Вікторія Апанасенко про зміни перед конкурсом

Представниця України на "Міс Всесвіт" розповіла, що на підготовці до конкурсу для неї одним із найскладніших пунктів був стиль та зовнішній вигляд.

"Коли Анна Філімонова вирішила мені, як першій "Віцеміс Україна" передати корону, я була волонтеркою у ресторані, почувала себе і морально, і фізично не дуже. Худа, зморена, часто заплакана – я і уявити не могла себе в той момент на сцені "Міс Всесвіт"", – зізналась Вікторія.

Але Апанасенко погодилась представити країну, тож за неї взялась команда. Під удар найперше потрапили волосся, брови та вії. Як зізналась Вікторія, до конкурсу вона була платиновою блондинкою, але її змусили змінити відтінок.

Одразу мене перефарбували в натуральний відтінок блонду. Мою особисту драму важко було передати словами. 3 місяці Аня пояснювала, що це краще і для сцени (тому наступні Міс раджу підготуватись до змін) і для реального життя,

– згадала "Міс Україна Всесвіт".

Вікторія Апанасенко до та після конкурсу / Фото з інстаграму дівчини

Вікторія Апанасенко додала, що її план повернутися до платинового блонду – провалився. Тепер вона навіть у захваті від нового кольору волосся.

У яких змінах зізнавалась "Міс Україна Всесвіт"

, що Вікторії змінили колір вій, але дівчина не змогла знайти майстра з висвітлення брів. Тому за цю справу вона взялась сама. "Брови були і білі, і зелені і чорні. Але з 3 разу все вийшло супер".

У процесі участі у конкурсі краси Вікторію неодноразово звинувачували у змінах у зовнішності – на це вона відповідала своїми фото з дитинства. Та в інтерв'ю дівчина розповіла, що не вдавалась до пластичних операцій, а просто дуже схудла на тлі стресу.

Колись Апанасенко збільшувала губи, але перед конкурсом позбулась філера. Єдині серйозні зміни – це вініри. На це вона наважилась тому, що можливість покращити зуби була безплатною – дівчина стала моделлю у стоматолога.