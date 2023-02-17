Не стрілянина: "Міс Україна Всесвіт" Анна Неплях зізналась, що насправді пошкодило її авто
Джерело:Анна Неплях
"Міс Україна Всесвіт" Анна Неплях вчора повідомила, що в її авто стріляли. Та після того, як її слова потрапили мало не у всі ЗМІ, дівчина пояснила, що насправді пошкодило її машину.
Після новини моделі й співачки Анни Неплях про "стрілянину" в її авто, дівчина стала "героїнею кримінальних хронік". "Міс Україна Всесвіт" вирішила пояснити, що сталося насправді в інстаграм-сторіз.
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Анна Неплях розповіла, що розбило її автівку
Модель повідомила, що вчора зранку стояла в черзі на розворот на бульварі Лесі Українки біля метро в центрі Києва. Раптово вона почула звук, схожий на постріл.
Навколо не було машин, ніхто поряд не ганяв, не було поряд ніяких вантажних машин. І я чую ніби постріл. Злякалася так, що пригнулася. Дивлюся в дзеркало заднього виду і бачу, що заднє скло машини в павутинці. Я в шоці почала їхати, тому що позаду мене також машини на розвороті, і моє заднє скло повністю сиплеться,
– розповіла Анна Неплях.
Увімкнула аварійку, під'їхала до свого будинку і вже там побачила камінець, який, ймовірно, і став причиною розбитого скла.
"Окрім того, що воно на мене впало з неба, – інших пояснень не маю. Бережіть себе і будьте уважні на дорогах".
Причина розбитого скла / Фото з інстаграм-сторіз
- Учора Анна Неплях, яка вже неодноразово потрапляла в ДТП, заявила, що в неї стріляли. Вона показала фото свого авто, з якого посипалося заднє скло. Вочевидь, словами про "стрілянину" дівчина вирішила тоді пожартувати.
- Цікаво, що нещодавно Лесю Нікітюк оштрафували за кермом. На дорозі її зупинила поліція та виписала штраф – все через перевищення швидкості.