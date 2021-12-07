"Міс Україна Всесвіт" Анна Неплях стала зіркою австрійського глянцю: яскраве фото у замку

Українська блогерка та модель Анна Неплях готується до конкурсу "Міс Всесвіт" в Ізраїлі, а поки показала результат співпраці з глянцем L'OFFICIEL Austria. Дівчина взяла участь у розкішній фотосесії та прикрасила цифрову обкладинку журналу.

Журнали L'OFFICIEL мають представництва у багатьох країнах світу, зокрема й в Україні, і розповідають там про останні тенденції моди, мистецтва, культури та інше. Зйомки з Анною Неплях проходили неподалік Парижа, в замку Вільєтт, наприкінці листопада. Тут також знімали "Код Да Вінчі" із Томом Хенксом у головній ролі.

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Автором фотографій стала Олена Псарьова, а стилістом – Анна Тет. Для фотосесії Неплях одягнула розкішну жовту сукню з рюшами та об'ємним подолом, а також плаття пудрового кольору від GEORGES HOBEIKA.



Анна Неплях для L'OFFICIEL Austria / Фото Олени Псарьової, L'OFFICIEL Austria

Наразі доступне лише одне фото зі зйомки, проте директор конкурсу "Міс Україна Всесвіт" вже опублікувала кілька відеороликів із-за лаштунків. Сама Анна лаконічно прокоментувала свою роботу в інстаграм-сторіз, написавши: "Розрив серця".

Для перегляду усіх відео гортайте праворуч:

Довідка: фінал міжнародного конкурсу краси "Міс Всесвіт 2021" пройде в місті Ейлат, що в Ізраїлі. Фінал транслюватимуть у ніч з 12 на 13 грудня, о 2:00 за київським часом. За корону та звання найкрасивішої боротимуться 80 дівчат з різних куточків світу.