Журналы L'OFFICIEL имеют представительства во многих странах мира, в том числе и в Украине, и рассказывают там о последних тенденциях моды, искусства, культуры и прочее. Съемки с Анной Неплях проходили недалеко от Парижа, в замке Вильетт, в конце ноября. Здесь также снимали "Код Да Винчи" с Томом Хэнксом в главной роли.

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Автором фотографий стала Елена Псарева, а стилистом – Анна Тет. Для фотосессии Неплях надела роскошное желтое платье с рюшами и объемным подолом, а также платье пудрового цвета от GEORGES HOBEIKA.



Анна Неплях для L'Officiel Austria / Фото Елены Псаревой, L'Officiel Austria

На данный момент доступно только одно фото со съемки, однако директор конкурса "Мисс Украина Вселенная" уже опубликовала несколько видеороликов из-за кулис. Сама Анна лаконично прокомментировала свою работу в инстаграм-сториз, написав: "Разрыв сердца".

Для просмотра всех видео листайте справа:

Справка: финал международного конкурса красоты "Мисс Вселенная 2021" пройдет в городе Эйлат, что в Израиле. Финал будут транслировать в ночь с 12 на 13 декабря, в 2:00 по киевскому времени. За корону и звание самой красивой будут бороться 80 девушек из разных уголков мира.