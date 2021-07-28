"Міс Україна Всесвіт" Анастасія Суббота вагітна первістком: пікантне фотозізнання

Українська модель та переможниця конкурсу "Міс Україна Всесвіт 2019" Анастасія Суббота вперше стане мамою! 27-річна зірка вагітна первістком, але хто стане батьком дитини – невідомо.

Про особливий стан Анастасія розповіла у мережі 28 липня. З радісною звісткою її вже встигли привітати десятки людей, зокрема "Міс Україна Всесвіт 2020" Єлизавета Ястремська, "Міс Україна Всесвіт 2018" Карина Жосан, співачка Laganza, учасниця "Міс Кенія Всесвіт" Scarlet Were, "Міс Аргентина Всесвіт 2019" Mariana Varela та інші.

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"Тепер це офіційно! Я скоро стану мамою! Це найбільш чудовий і прекрасний момент в моєму житті! Знати, що в тобі росте нове життя – це щось нереальне!" – повідомила майбутня матуся.

Окрім зізнання, жінка оприлюднила пікантне фото, на якому оголила торс з округлим животиком. Вона була одягнена в одні стринги та джинсову куртку, а на її талії красувалось невелике татуювання. Свої оголені груди вона прикрила рукою.

Особисте життя Анастасія Суббота завжди залишала поза інстаграмом та об'єктивами камер. Тому невідомо з ким модель мала стосунки та від кого вона народить дитину. Також не повідомляється, на якому місяці вагітності перебуває Анастасія та на кого вона чекає – хлопчика чи дівчинку.

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