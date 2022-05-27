"Міс Україна Всесвіт" Анастасія Суббота показала графіті в Хорватії, яке не може не розчулити

27 травня 2022 , 15:40
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Джерело:

інстаграм Анастасії Суботи

28-річна Анастасія Суббота втекла від війни у Хорватію. Вона живе в курортному місті Дубровнік. На його вулицях володарка титулу "Міс Україна Всесвіт 2019" побачила напис про полк "Азов".

У грудні минулого року Анастасія Суббота вперше стала мамою, а вже в лютому їй довелося тікати від війни з двомісячною донечкою на руках. Титулована красуня виїхала в Хорватію, де залишається й зараз. Вона показала, що на третій місяць російського вторгнення Україну підтримують скрізь і всюди. 

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Зворушливе графіті в Хорватії

Гуляючи вулицями міста Дубровнік, що на узбережжі Адріатичного моря, "Міс Україна Всесвіт 2019" помітила на стіні напис хорватською "Азов. Слава Героям". Фото патріотичного графіті Анастасія Суббота опублікувала в інстаграмі, а в підписі відповіла: "Героям Слава". 

Графіті в Хорватії про полк "Азов" / Фото з інстаграму  Анастасії Субботи

Як Анастасія Суббота підтримувала Україну у війні 

  • На третій день війни, 26 лютого, модель написала на свою 42-тисячну аудиторію: "Україна, українці! Тримаймося! Путін – ти падло! Росія, геть з нашої країни". 
  • Вона зверталася й до росіян – закликала "не мовчати, одуматися, виходити на мітинги й зупинити свій уряд", а трохи згодом опублікувала історичне відео, яким нагадала, що "ми ніколи не були й не будемо братами". 
  • У березні Анастасія Суббота літала в Дубаї на всесвітню виставку Експо 2020, де закликала НАТО закрити небо над Україною. 
  • У своєму інстаграм-профілі "Міс Україна Всесвіт 2019" закликала врятувати людей з Маріуполя й зупинити "русскій мір", тож її зачепив заклик Kalush Orchestra на сцені Євробачення-2022 в Турині. 
Нагадаємо, у фіналі Євробачення-2022 український гурту Kalush Orchestra, попри аполітичність конкурсу, зробив антивоєнний заклик. Лідер Олег Псюк попросив врятувати бійців "Азовсталі": "Будь ласка, допоможіть українському Маріуполю. Допоможіть "Азовсталі". Зараз".

Їм грозила дискваліфікація, але Європейська мовна спілка визнала ці слова не політичним, а  гуманітарним закликом, і репери перемогли в Турині.
Автор: Марина Джура