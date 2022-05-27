В декабре прошлого года Анастасия Суббота впервые стала мамой, а уже в феврале ей пришлось бежать от войны с двухмесячной дочкой на руках. Титулованная красавица уехала в Хорватию, где остается и сейчас. Она показала, что на третий месяц российского вторжения Украину поддерживают всюду и везде.

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Трогательное граффити в Хорватии

Гуляя по улицам города Дубровник на побережье Адриатического моря, "Мисс Украина Вселенная 2019" заметила на стене надпись на хорватском "Азов. Слава Героям". Фото патриотического граффити Анастасия Суббота опубликовала в инстаграме, а в подписи ответила: "Героям Слава".

Граффити в Хорватии о полку "Азов" / Фото из инстаграма Анастасии Субботы

Как Анастасия Суббота поддерживала Украину в войне

На третий день войны, 26 февраля, модель написала на свою 42-тысячную аудиторию: "Украина, украинцы! Держимся! Путин – ты падло! Россия, прочь из нашей страны".

Она обращалась и к россиянам – призывала "не молчать, одуматься, выходить на митинги и остановить свое правительство", а чуть позже опубликовала историческое видео, каким напомнила, что "мы никогда не были и не будем братьями".

В марте Анастасия Суббота летала в Дубае на всемирную выставку Экспо 2020, где призвала НАТО закрыть небо над Украиной.

В своем инстаграм-профиле "Мисс Украина Вселенная 2019" призsвала спасти людей из Мариуполя и остановить "русский мир", поэтому ее задел призыв Kalush Orchestra на сцене Евровидения-2022 в Турине.

Напомним, в финале Евровидения-2022 украинская группа Kalush Orchestra, несмотря на аполитичность конкурса, сделала антивоенный призыв. Лидер Олег Псюк попросил спасти бойцов "Азовстали" : "Пожалуйста, помогите украинскому Мариуполю. Помогите "Азовстали". Сейчас".



Им грозила дисквалификация, но Европейский языковой союз признал эти слова не политическим, а гуманитарным призывом, и рэперы победили в Турине.