Учора, 10 жовтня відзначали Всесвітній день психічного здоров'я. В цей день Ангеліна Усанова підняла важливу тему – проблему самогубств у світі.

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"Міс Україна Всесвіт" була на порозі суїциду

Ангеліна Усанова зізналась, що після важкого розставання вона мало не наклала на себе руки. Цей період у житті був дуже складним для неї.

Як людина, яка була на порозі самогубства після втрати важливих стосунків, я точно знаю, в які ігри з нами може грати наш розум. Коли голос каже в голові "Вбий себе! Ти бездарність! Ти нікому не потрібна! Ти не заслуговуєш ні на що!". Коли ти втрачаєш все і маєш починати життя з початку, відбудовуючи себе пазл за пазликом,

– пригадала модель.



Ангеліна Усанова / Фото з інстаграму моделі

"Міс Україна Всесвіт" зауважила, що тоді легше опустити руки та повірити негативним думкам. Але потрібно продовжувати боротьбу. Дівчина пригадала, що тоді її врятувало.

"Мене рятувала надія. Надія, що все буде добре. Віра, що моє життя має сенс. Любов, що наповнює кожну клітинку мого тіла. Зі свого досвіду можу сказати, що наш розум — має бути нашим другом, і він є нашим другом. Наш вибір, які думки ми плекаємо у собі, чи гарні ми садівники у нашому ментальному саду. Життя варте кожної секунди. І самогубство — це ніколи не вихід".

Модель закликала дотримуватися ментальної гігієни та піклуватися про думки так само, як і про тіло.

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