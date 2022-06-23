"Міс Україна Всесвіт-2022" розповіла, як її сім'я жила в блокадному Чернігові: "Могли загинути"

"Міс Україна Всесвіт-2022" Вікторія Апанасенко розповіла, як її сім'я виживала в блокадному Чернігові. Вона зізналась, що місто стирали з лиця землі.

Після Анни Неплях Оргкомітет вирішив віддати титул "Міс України Всесвіт-2022" Вікторії Апанасенко з Чернігова. Вона у перші місяці війни виїхала на захід України, але її рідні залишилися в місті, яке було певний час в облозі.

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Вікторія Апанасенко про життя сім'ї в Чернігові

Володарка титулу "Міс Україна Всесвіт-2022" розповіла, що ще напередодні вторгнення її батьку зробили операцію, тому він залишився у місті. Рідні тижнями були без води, тепла та зв'язку.

Так, власні пережиті жахіття я не можу передати словами. Рідний Чернігів просто стирали з лиця землі, він був у блокаді. Щодня літаки скидали бомби, летіли ракети,

– зізналась Вікторія Апанасенко.

"Дуже вдячна своєму хрещеному, який забрав моїх батьків до себе. Вони не хотіли евакуюватися з рідного міста, та й тато був нетранспортабельний, а через декілька тижнів зникли вода, опалення та зв'язок. Хрещений залазив аж на дах будинку, щоб хоч слово сказати мені, що вони живі. Кожного дня боялася почути якісь погані новини, бо як тільки-но читала, скільки було прильотів, розуміла, що мої рідні могли загинути", – додала вона.



Вікторія Апанасенко / Фото з інстаграму моделі

Вікторія Апанасенко зізналась, що весь час намагалась знайти волонтерів, які б відправились в район, де жили батьки. Але ніхто так і не погодився це зробити.

Там було дуже небезпечно. А тато ж тільки після операції. Він навіть сидіти не міг, у нього була розпиляна грудна клітка. Тато й шви сам собі знімав у підвалі. Це дуже страшний період мого життя. І лише мій колишній однокласник, він служить у теробороні, носив їм їжу,

– поділилась "Міс Україна Всесвіт".

Цей випадок був спонукою Вікторії йти волонтерити. У квітні вона приїхала до Києва й працювала в одному з ресторанів: "Дуже страшно залишитися з проблемою сам на сам, коли тобі ніхто не може допомогти. І дуже важливо, якщо є хоча б одна людина, котра може підставити тобі своє плече".