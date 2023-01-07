За 70 тисяч гривень: "Міс Україна Всесвіт 2022" презентувала у США розкішну вишиту сукню

Представниця України на "Міс Всесвіт 2022" Вікторія Апанасенко приїхала на фінальний етап конкурсу "Міс Всесвіт", який пройде у Новому Орлеані у США 14 січня. Наразі модель дає інтерв'ю та презентує учасникам та журналістам якісні українські бренди. Один з таких – вишиті сукні Юлії Магдич.

У четвертий день перебування на конкурсі "Міс Всесвіт" Вікторія Апанасенко одягнула розкішну вишиту сукню бренду Yuliya Magdych. Це чорне плаття з золотими колосками, яке, за словами українки, символізує "темні часи в Україні, а золотий колір – світло надії на світле майбутнє нашої країни".

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Також вона поділилась своїм прихильникам, що багатий темний чорнозем та великі поля пшениці вже здобули Україні прізвисько "хлібний кошик Європи". Тому для неї таке вбрання є ще більше особливим і вона гідна презентувати його у США у час підготувань до конкурсу.

Яка ціна сукні Yuliya Magdych

На сайті українського бренду можна побачити, що вишите плаття має назву OLIVE і її ціна – 69 696 гривень. Бавовняна мідісукня є в розмірах XS/S, S/M, L та XL, а замовити його можна у будь-який куточок світу. Свій образ вона доповнила прикрасами іншого українського бренду BEVZA.

У вишитій сукні Вікторія позувала для фотографій з учасницями з інших країн світу – з Таїланду, Польщі, Швейцарії, Німеччини, Панами та Екваторіальної Гвінеї.

Для перегляду усіх фото гортайте направо:

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Зазначимо, що у 2 день перебування на конкурсі Вікторія Апанасенко одягнула іншу популярну сукню від Юлії Магдич у синьо-жовтих кольорах за 62 436 гривень.



Вікторія Апанасенко у сукні Юлії Магдич на "Міс Всесвіт 2022" / Фото з інстаграму моделі