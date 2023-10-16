Конкурс краси "Міс Україна 2023" проходив в офлайн-форматі, тому учасниці не мали нагоди знайомитися та обговорювати ситуацію зі скандалом. Переможниця конкурсу зізналась, що не познайомилась з фіналістками.

До слова Після гучного скандалу: на "Міс Україна-2023" обрали переможницю

"Міс Україна 2023" про та зв'язки учасниць з росіянами

Софія Шамія розповіла, що у конкурсі фокусувалась на своєму шляху до перемоги. Вона відповіла, як поставилась до того, що інші фіналістки мають зв'язки з росіянами.

Для мене це неприйнятно, і я поважаю рішення комітету конкурсу створити додаткову перевірку учасниць. Як на мене, це демонструє їхню готовність взяти до уваги всі аспекти ситуації та прийняти об'єктивне рішення, що є важливим для забезпечення прозорості та довіри,

– сказала дівчина.

Зауважимо, одна з дискваліфікованих учасниць Ірина Піляєва підтвердила, що перебуває у стосунках з російським бізнесменом Олександром Орловим. Вона заявила, що "ми не вибираємо, кого полюбити".

Софія Шамія про хейт у мережі

Софія Шамія також відповіла на запитання про хейт. Факти з життя інших фіналісток наробили шуму в мережі, але дівчина не боїться, що щось скандальне може виплисти й про неї.

Я завжди була відкритою та щирою щодо своєї біографії та життя, і мені нічого приховувати. Рада буду поділитись деталями моєї діяльності чи біографії,

– сказала "Міс Україна".



Софія Шамія / Фото з інстаграму дівчини

Дівчина додала, що розуміє, чому конкурси краси завжди під пильним поглядом суспільства та журналістів. Схоже, що вона готова до критики.

"Цілком природно, що конкурси краси часто знаходяться під пильним поглядом громадськості та ЗМІ. Я розумію, що перемога приносить певну публічну увагу, і це може викликати цікавість щодо мого минулого. Але я пишаюся своєю діяльністю та життям. Та дуже вдячна українцям за підтримку та можливість представляти Україну на міжнародному конкурсі "Міс Світу"", – поділилась Софія.