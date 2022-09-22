Якщо "Міс Україна Всесвіт" передав корону Вікторії Апанасенко, яка 2021-го стала першою віце-міс, то "Міс Україна" ризикнув влаштувати цілий національний відбір. Красуні вже заповнюють анкети і зможуть пройти кастинг як онлайн, так і наживо. За словами директорки Вероніки Щіпцової, на корону претендують не лише моделі з досвідом, а й дівчата-військові.

Читайте також "Міс Угорщина" втекла з рабства в Північній Македонії: її могли продати на органи

Дівчата-військові претендують на корону "Міс Україна 2022"

Дівчата хочуть брати участь, надсилають анкети, і ми дуже щасливі. Анкети дуже часто заповнюють дівчата-військові. Це і кадрові військові, і волонтери, і перекладачі на фронті. Я вражена цими дівчатами. Вони нереальні. І як можна не віддати перемогу таким дівчатам на світовому конкурсі?

– прокоментувала Вероніка Щіпцова.

Тож цілком можливо, що Україну на "Міс Світу 2022" представить дівчина з ЗСУ чи силових структур. Тим паче що для нас міжнародний конкурс краси – це ще одна можливість розповісти світу про страшну війну.

До речі, Вероніка Щіпцова переконана, що в України багато шансів перемогти на цьогорічному конкурсі краси. Навіть організатори "Міс Світу" просили українських колег таки провести відбір і представити свою конкурсантку.

Вони підтримують нас з самого початку війни. І вони озвучили прохання, щоб ми все ж таки обрали нову "Міс Україна" в будь-який доступний спосіб, щоб українка мала голос на світовому конкурсі. На думку голови "Міс Світу" Джулії Морлі, це дуже важливо і для них, і для нас,

– поділилася Вероніка Щіпцова.

Вероніка Щіпцова з короною "Міс Україна 2021" / Фото з інстаграму директорки конкурсу

Нагадаємо, нацвідбір на "Міс Україна 2022" вже стартував

У ньому можуть взяти участь українки віком від 17 до 26 років, зростом від 168 сантиметрів, неодружені, які не були у шлюбі, без дітей.

Якщо кастинг проводитимуть як онлайн, як і оффлайн, то формат проведення фіналу ще вирішується. Ймовірно, переможницю оберуть шляхом національного голосування на сайті. Деталі будуть відомі лише після того, як на "Міс Світу" визначаться з датою фінального шоу.

Цьогоріч благодійні проєкти усіх фіналісток будуть спрямовані на допомогу дітям-переселенцям і дітям, що постраждали від воєнних дій. Тоді як минулих років учасниці обирали різноманітні напрямки.

Відкрито нацвідбір на "Міс Україна 2022" / Фото з інстаграму конкурсу