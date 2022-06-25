В ексклюзивному коментарі 24 каналу Вероніка розповіла про те, як зараз живе в Сполучених Штатах Америки та коли планує повернутися в Україну.

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Чи втомилися в США від війни в Україні

На вашу думку, Америка втомилася від повномасштабної війни в Україні, яка триває вже понад 4 місяці?

Якщо чесно, важко сказати. Як на мене, сама Америка не є виключенням до ситуації у світі в цілому. Звичайно люди звикають до того, що є війна. Чи втомилася Америка? Ні. Але трішки починають звикати до цього.



Вероніка Дідусенко в Києві / Фото з інстаграму "Міс Україна-2018"

Серце розривається, коли новини про Україну стають просто статистикою за ранковою кавою чи сніданком. Тому українці, які є в Америці, намагаються робити все, що від них залежить, для того, щоб цього звикання не сталося. Щоб про війну в Україні говорили, щоб максимально висвітлювали, щоб максимально допомагали. Від цього залежить наша перемога над агресором, над авторитарною країною. У мене були десятки інтерв'ю для телеканалів та різних ЗМІ, у яких я детально розповідала про події та про те, що зараз переживають українці.

Ми всі важко працюємо і робимо все від нас залежне, щоб Америка не втомлювалася, не звикала. Щоб війна в Україні була першою темою, яку всі обговорюють.

Я, перебуваючи в Америці, читаю американські новини. Тут завжди Україна і все, що пов'язано з нашою країною, є в топі будь-яких новин. Це мотивує людей говорити та допомагати.

Вероніка Дідусенко зустрічалася з українцями в США

У Лос-Анджелесі відбувся LA Hollywood Pride Parade, де також привернули увагу людей до України. На запрошення американської правозахисниці Глорії Оллред ви разом з сином взяли участь в параді. Там до вас прибігла дівчинка з Маріуполя, а чи спілкувалися ще з кимось з переселенців в США? Можливо, є якась історія, яка вразила найбільше?

Під час параду до нашої з Глорією Оллред машини підходили багато людей з різних країн. Звичайно, серед них були українці. Всі були у шоку, що парад приділив увагу Україні, що в колоні їхала жовто-блакитна машина та наша команда. Ми всі були у кольорах прапора та з прапорцями у руках. З дівчиною з Маріуполя ми спілкувались буквально хвилину, оскільки це була хода вулицями Лос-Анджелеса, не було часу. Ми зробили селфі та обмінялися словами підтримки.



Вероніка Дідусенко та Глорія Оллред / Фото з інстаграму "Міс Україна-2018"

Зараз багато українців приїжджають в США за програмою Uniting for Ukraine. Америка дуже далеко від України. Переліт сюди дуже дорогий. Тому сюди доїжджають люди, які можуть це собі дозволити, в кого є друзі-спонсори в США. Історії про те, як люди залишали свої домівки, втікали через кордон від війни, тут є.

Все-таки найбільша концентрація болючих історій є в Європі. В США своя специфіка. Мені здається, що мало переселенців з гарячих точок можуть добратися сюди. Поки що історій, яка розбивають серце, тут не зустрічала. Та впевнена, що зовсім скоро українців в Америці стане більше.

Мене хвилює тема українських біженців в Америці. Оскільки Америка одна з найжорсткіших країн для переселенців, бо всі, хто приїхав, можуть розраховувати лише на себе. Бо країни Європи, в тому числі Велика Британія, навіть Японія, неймовірно допомагають переселенцям з України. Є центри допомоги біженцям з України, допомагають знайти житло, допомагають з речами, їжею, мовними курсами.

В Америці цього немає. Якщо ти приїхав за програмою Uniting for Ukraine, вся відповідальність за тебе лежить на спонсорі, який тебе запросив, а далі ти маєш влаштовуватися на роботу і заробляти самостійно. Тобто фінансової підтримки для переселенців не передбачено. Бути переселенцем у США дуже важко. Я б для себе обирала іншу країну. Але зараз перебуваю в США, оскільки маю тут робочі проєкти, над якими маю допрацювати.

Коли Вероніка Дідусенко повернеться в Україну

Коли плануєте приїхати в Україну?

Насправді я планувала повернутися в Україну вже влітку. Однак виникли проблеми з житлом, де я мешкала в Україні. Тому зараз немає куди повертатися. Додому повернуся точно, продовжуватиму жити в Україні!

Для мене важливе питання безпеки сина Сандріка. Не знаю, як скоро повернуся саме з сином. Сама планувала прилетіти в червні. Зараз все залежить від роботи, яку маю у США, та як все складеться.

Я планую повернутися найближчим часом. Проте досі не можу вирішити, як бути із Сандріком.



Вероніка Дідусенко з сином / Фото з інстаграму "Міс Україна-2018"