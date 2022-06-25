В эксклюзивном комментарии 24 канала Вероника рассказала о том, как живет в Соединенных Штатах Америки и когда планирует вернуться в Украину.

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Устали ли в США от войны в Украине

По вашему мнению, Америка устала от полномасштабной войны в Украине, которая длится более 4 месяцев?

Если честно, сложно сказать. По-моему, сама Америка не является исключением к ситуации в мире в целом. Конечно, люди привыкают к тому, что есть война. Устала ли Америка? Нет. Но немного начинают привыкать к этому.



Вероника Дидусенко в Киеве / Фото из инстаграмма "Мисс Украина-2018"

Сердце разрывается, когда новости об Украине становятся просто статистикой за утренним кофе или завтраком. Поэтому украинцы, которые есть в Америке, пытаются делать все от них зависящее для того, чтобы этого привыкания не произошло. Чтобы о войне в Украине говорили, чтобы максимально освещали, максимально помогали. От этого зависит наша победа над агрессором, авторитарной страной. У меня были десятки интервью для телеканалов и различных СМИ, в которых подробно рассказывала о событиях и о том, что сейчас переживают украинцы.

Мы все тяжело работаем и делаем все от нас зависящее, чтобы Америка не уставала, не привыкала. Чтобы война в Украине была первой темой, которую обсуждают все.

Я, будучи в Америке, читаю американские новости. Здесь всегда Украина и все, что связано с нашей страной, есть в топе любых новостей. Это мотивирует людей говорить и помогать.

Вероника Дидусенко встречалась с украинцами в США

В Лос-Анджелесе состоялся LA Hollywood Pride Parade, где также привлекли внимание людей к Украине. По приглашению американской правозащитницы Глории Оллред вы вместе с сыном приняли участие в параде. Там к вам прибежала девочка из Мариуполя, общались ли еще с кем-то из переселенцев в США? Возможно, есть какая-то история, которая поразила больше всего?

Во время парада к нашей с Глорией Оллред машины подходили многие из разных стран. Конечно, среди них были украинцы. Все были в шоке, что парад уделил внимание Украине, что в колонне ехала желто-голубая машина и наша команда. Мы все были в цветах флага и с флажками в руках. С девушкой из Мариуполя мы общались буквально минуту, поскольку это было шествие по улицам Лос-Анджелеса, не было времени. Мы сделали селфи и обменялись словами поддержки.



Вероника Дидусенко и Глория Оллред / Фото из инстаграмма "Мисс Украина-2018"

Сейчас многие украинцы приезжают в США по программе Uniting for Ukraine. Америка очень далека от Украины. Перелет сюда очень дорог. Поэтому сюда доезжают люди, которые могут себе позволить, у кого есть друзья-спонсоры в США. Истории о том, как люди покидали свои дома, убегали через границу от войны, здесь есть.

Все же наибольшая концентрация болезненных историй есть в Европе. У США своя специфика. Мне кажется, что мало переселенцев из горячих точек могут добраться сюда. Пока историй, разбивающих сердце, здесь не встречала. Но уверена, что совсем скоро украинцев в Америке станет больше.

Меня беспокоит тема украинских беженцев в Америке. Поскольку Америка одна из самых жестких стран для переселенцев, потому что приехавшие могут рассчитывать только на себя. Потому что страны Европы, включая Великобританию, даже Японию, невероятно помогают переселенцам из Украины. Есть центры помощи беженцам из Украины, помогают найти жилье, помогают с вещами, едой, языковыми курсами.

В Америке этого нет. Если ты приехал по программе Uniting for Ukraine, вся ответственность за тебя лежит на приглашенном спонсоре, а дальше ты должен устраиваться на работу и зарабатывать самостоятельно. То есть финансовая поддержка для переселенцев не предусмотрена. Быть переселенцем в США очень тяжело. Я бы для себя выбирала другую страну. Но сейчас нахожусь в США, поскольку имею здесь рабочие проекты, над которыми должен доработать.

Когда Вероника Дидусенко вернется в Украину

Когда планируете приехать в Украину?

На самом деле, я планировала вернуться в Украину уже летом. Однако возникли проблемы с жильем, где я жила в Украине. Поэтому сейчас некуда возвращаться. Домой вернусь точно, буду жить в Украине!

Для меня важен вопрос безопасности сына Сандрыка. Не знаю, как скоро вернусь именно с сыном. Сама планировала прилететь в июне. Сейчас все зависит от работы, которую есть в США, и как все сложится.

Я планирую вернуться в ближайшее время. Однако до сих пор не могу решить, как быть с Сандрыком.



Вероника Дидусенко с сыном / Фото из инстаграмма "Мисс Украина-2018"