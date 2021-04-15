Міс Світу: конкурс, який вже 70 років змінює життя красунь

Один із найпрестижніших конкурсів краси, "Міс Світу", у 2021 році відзначає ювілей. Вже 70 років найкращі красуні світу беруть участь у цьому конкурсі, аби довести, що саме їхня краса особлива й виняткова.

Взяти участь у такому конкурсі як "Міс Світу" – мрія багатьох дівчат. Вишукана діадема, шалена популярність і можливість довести, що ти дійсно найкрасивіша у світі – все це вже 70 років змушує представниць прекрасної статі підкорювати цей конкурс краси.

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Трішки з історії конкурсу "Міс Світу"

Історія знаменитого конкурсу краси у почалась у Великій Британії, а саме у Лондоні. Засновником "Міс Світу" вважається Ерік Морлі, який у 1951 році хотів влаштувати одноразове конкурс-шоу з дівчатами у бікіні. Однак, все сталось трішки по-іншому. Подія швидко отримала широкий розголос й саме преса одразу охрестила її назвою – "Міс Світу". Консервативні британці сприйняли захід неоднозначно, адже його організатори задумали, що конкурс буде рекламою купальників. Проте, "Міс Світу" все ж провели, й першою його переможницею стала Керстін "Кікі" Хаканссон.



Історія конкурсу "Міс Світу" / Архівні фото конкурсу

Жителів Британії схвилювало те, що дівчата-конкурсантки робили свої виходи у відвертих бікіні, тож аби уникнути народного осуду, Ерік Морлі відмовився від початкової концепції конкурсу узагалі. Після такого, учасницям "Міс Світу" запропонували для нагородження одягати розкішні вечірні сукні, що стало традицією, яку вшановують досі.

Конкурс "Міс Світу" має й своє гасло – "Краса з метою". Цим кредо засновники намагались передати, що красиві риси обличчя і тіла можуть змінити світ лиш тоді, коли разом із ними є розум та бажання діяти на благо суспільству. Тож, задля оцінки інтелектуальних здібностей конкурсанток, у програму ввели різноманітні тести й розробили вихід, де кожна дівчина може показати свій найкращий талант.



"Міс Світу": історія конкурсу / Фото Unsplash

У 2000 році помирає засновник конкурсу Ерік Морлі і його обов'язки директора й члена журі переймає дружина Джулія. У "Міс Світу" змінюються правила – тепер тут не могли брати участь тільки запрошені конкурсантки, адже сформувалась своєрідня система відбору – франшиза Miss World.

"Міс Світу" має національні представництва у більш ніж 100 країнах світу. Свою філію конкурс має і в Україні, у місті Києві. Саме у столиці щорічно обирається "Міс Україна", яка має змогу брати участь в конкурсі "Міс Світу" і представляти там нашу країну.

У 2018 році відбувся скандал із Веронікою Дідусенко, що виборола титул "Міс Україна-2018" й вже мала вирушати на головний конкурс. Проте, 24-річну модель позбавили звання, коли взнали, що вона має сина. Адже, згідно з правилами, конкурсантки не повинні бути заміжніми, розлученими чи мати дітей.

Переможниці конкурсу "Міс Світу" за останні роки

Через початок пандемії у 2020 році, конкурс "Міс Світу" у тому ж році не відбувся. Однак пропонуємо вам згадати, хто перемагав й красувався коштовною короною у відомому конкурсі краси за останні роки.

Тоні-Енн Сінг

У 2019 році дорогоцінну корону конкурсу отримала Тоні-Енн Сінг, яка родом із Ямайки. 25-річна дівчина захоплюється психологією та активно вивчає фемінізм. До слова, конкурсантки з Ямайки виграють "Міс Світу" вже учетверте.



Переможниця "Міс Світу" 2019 Тоні-Енн Сінг / Фото з інстаграму Тоні- Енн Сінг

У 2019 році представниця України – Маргарита Паша увійшла у топ-40 конкурсанток, однак далі дівчина не пройшла.

Ванесса Понсе

Ванесса Понсе стала першою мексиканкою, яка отримала титул "Міс Світу" у 2018 році. Дівчина займається волонтерською діяльністю і допомагає мігрантам. Під час участі у конкурсі краси вона просувала свій проект "Na Vili", метою якого є допомога дітям корінних жителів, що змушені мігрувати у межах Мексики у пошуках роботи.



Ванесса Понсе – переможниця "Міс Світу" 2018 / Фото Getty Images

Мануші Чхіллар

Індійська модель Мануші Чхіллар виборола звання "Міс Світу" у 2017 році. За професією дівчина медик, і її метою в благодійній кампанії під час конкурсу було поширення знань про гігієну менструації. Мануші стала шостою індійкою, яка своєю красою підкорила конкурс краси.



Мануші Чхіллар на "Міс Світу 2017" / Фото з офіційного сайту конкурсу Міс Світу

Стефані дель Валле Діас

Пуерто-риканська музикантка та модель Стефані дель Валле Діас у 2016 отримала честь називатись "Міс Світу". Стефані володіє трьома мовами й вивчає комунікації та правознавство.



Стефані дель Валле / Фото Getty Images

Мірея Лалагуна

Іспанська акторка та модель Мірея Лалагуна зачарувала своєю красою журі конкурсу, і у 2015 році виборола собі бажану корону. Дівчина стала першою іспанкою, яка виграла "Міс Світу". Варто зазначити, що це не була перша перемога Міреї на міжнародних конкурсах краси. У 2014 році вона виграла конкурс Miss Atlántico Internacional – конкурс, який проводиться серед дівчат з країн Латинської Америки, також в ньому бере участь Іспанія.



Мірея Лалагуна переможниця "Міс Світу" 2015 / Фото GLOBAL LOOK press