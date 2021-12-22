"Міс Світу 2021": організатори назвали нову дату проведення конкурсу

Після скасування конкурсу "Міс Світу 2021" організатори повідомили, що проведуть його 16 березня 2022 року. Місце залишається незмінним – Пуерто-Рико.

Конкурс мав відбутися 16 грудня, однак за 6 годин до початку його вирішили скасувати. Причиною цього стало те, що декілька учасниць захворіли на коровірус.

Нова дата проведення "Міс Світу 2021"

70-й міжнародний конкурс відбудеться 16 березня 2022 року. Саме тоді Олександра Яремчук представлятиме Україну на "Міс Світу".

Місце проведення залишається незмінним – Пуерто Рико.



"Міс Світу 2021" відбудеться 16 березня / Фото з інстаграму конкурсу

Текст публікації організаторів "Міс Світу 2021":

"Міс Світу"оголошує новий фінал конкурсу та дату коронації. Всесвітня телевізійна подія залишається в Пуерто-Рико!

Учасники з усього світу змагатимуться 16 березня 2022 року за жадану корону в Пуерто-Рико Колізей Хосе Мігель Агрелот.

"Ми дуже раді, що залишимося в Пуерто-Рико, щоб коронувати нову Міс Світу!", – сказала Джулія Морлі, президент Miss World Ltd. "Ми були вражені підтримкою людей тут! Відлік часу та остаточне планування розпочато. Наша команда в захваті від того, що ми покажемо всьому світу всі чудеса, які може запропонувати Пуерто-Рико як головне туристичне місце. Ми любимо Пуерто-Рико".

Учасниці з усього світу повернуться на Острів Чарів, щоб позмагатися за бажану корону "Міс Світу" в березні. Попередньо записаний контент, який був записаний по всьому Пуерто-Рико протягом останніх 4 тижнів, демонструючи його багату культуру, красиві краєвиди, пляжі та, головне, тепло і приязність людей, буде транслюватися на міжнародному рівні під час фіналу.

"Зйомки в Пуерто-Ріко були винятковими – у нас є вражаючий контент, яким можна поділитися зі світом", – додала Морлі. Деталі фінального шоу "Міс Світу" будуть оголошені найближчим часом.

Квитки, придбані на захід 16 грудня, який було перенесено через пандемію COVID-19 на острові, зараховуються на перенесену дату.