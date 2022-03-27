"У мирний час буде пишне весілля": Євген Синельников вдруге освідчився дружині

Режисер "Орла й решки" Євген Синельников під час війни освідчився коханій. Він не мав обручки, але вирішив, що саме зараз повинен це зробити.

Режисер та ведучий "Орла й решки" Євген Синельников поділився радісною новиною. Він вдруге освідчився дружині Олені, з якою розлучився минулого року. Пара виховує сина.

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Євген Синельников вдруге освідчився коханій

Ведучий зізнався, що вирішив освідчитися під час війни тому, що романтика в такий період не є важливішою за почуття.

Я відчув, що якщо я цього не зроблю зараз, то можу цього не зробити ніколи. У мене обручки не було. Навіщо тобі ця романтика? Скажи, що ти любиш. У мирний час буде велике пишне весілля. Хочу пишне, багате, класне, мирне весілля!

– поділився Євген Синельников.

"Мені вже майже тиждень сниться перемога, різна. То розквітають квіти, то я з кимось б'юся і перемагаю, то мені наснився величезний концерт, свято перемоги", – додав він.

Режисер зауважив, що зараз він перебуває у безпеці. Також хоче запустити проєкт про українців-біженців.

"Ми в безпеці, займаємося пошуком житла, намагаємося облаштувати свій побут і робимо новий проєкт. Ми хочемо запустити проєкт про переселенців і для переселенців: про українців, які вимушено покинули нашу державу. Розповідати про різні країни, як українцям там живеться, які там є правила, як їх приймають, як туди доїхати, скільки грошей для цього потрібно", – поділився Синельников.