Мир потрібен негайно, – гурт "Мумий Тролль" призупинив концертну діяльність через війну

Російський гурт "Мумий Тролль" скасував найближчі концерти. Все через війну Росії проти України.

Російський гурт "Мумий Тролль" відреагував на війну Росії проти України. Музиканти опублікували допис, в якому заявили про зупинку концертної діяльності.

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Гурт "Мумий Тролль" скасував концерти

Музиканти поділилися, що писали пісні, які об'єднували українців, росіян та інших.

Ми вирішили зупинити нашу концертну діяльність. Понад два десятки років нашою роботою було писати пісні, які об'єднували слухачів Росії, України та інших країн. "Музика зірвалася..."

– написали музиканти.

"Мир потрібен негайно… Нам доведеться знову починати з чистого аркуша і через страждання та біль шукати порозуміння та любов. Може, ця музика ще знадобиться", – додали на сторінці гурту.



Соліст "Мумий Тролль" / Фото з інстаграму гурту

, світові знаменитості так само скасовують виступи та концерти в Росії. Перелік цих музикантів й гуртів читайте за посиланням

Цікаво, що останнім росіянином, з яким зберігав зв'язок Тарас Тополя й гурт "Антитіла", – був Леонід Бурлаков – продюсер гурту "Муммий Тролль" та співпродюсер Земфіри. Чоловік ніяк не реагував на війну в Україні, тому український артист написав йому, що він – мр*зь.

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