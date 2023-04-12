19-річна Міллі Боббі Браун з "Дивних див" заручилася з сином Джона Бон Джові: фото з обручкою

Акторка Міллі Боббі Браун виходить заміж. Їй освідчився 20-річний син музиканта Джона Бон Джові Джейк. Зірка серіалу "Дивні дива" вже засвітила каблучку на безіменному пальці.

Міллі Боббі Браун усього 19, а вона вже наречена. В інстаграмі з 63 мільйонною аудиторією дівчина опублікувала чорно-білу світлину в білій мереживній сукні, де Джейк обіймає її ззаду, а на лівій руці красується велика весільна каблучка з діамантом.

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Міллі Боббі Браун виходить заміж за сина Джона Бон Джові

Я люблю тебе вже три літа, милий, я хочу їх усі,

– романтично підписала Міллі Боббі Браун.

Це рядки з пісні Тейлор Свіфт Lover. Тоді як Джейк Бон Джові й собі запостив кадри з пляжної фотосесії та лаконічно підписав: "Назавжди".

Міллі Боббі Браун з сином Джона Бон Джові / Фото з інстаграму акторки

Міллі Боббі Браун з сином Джона Бон Джові / Фото з інстаграму нареченого

Міллі Боббі Браун з сином Джона Бон Джові / Фото з інстаграму нареченого