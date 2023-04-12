19-річна Міллі Боббі Браун з "Дивних див" заручилася з сином Джона Бон Джові: фото з обручкою
Джерело:Міллі Боббі Браун
Акторка Міллі Боббі Браун виходить заміж. Їй освідчився 20-річний син музиканта Джона Бон Джові Джейк. Зірка серіалу "Дивні дива" вже засвітила каблучку на безіменному пальці.
Міллі Боббі Браун усього 19, а вона вже наречена. В інстаграмі з 63 мільйонною аудиторією дівчина опублікувала чорно-білу світлину в білій мереживній сукні, де Джейк обіймає її ззаду, а на лівій руці красується велика весільна каблучка з діамантом.
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Міллі Боббі Браун виходить заміж за сина Джона Бон Джові
Я люблю тебе вже три літа, милий, я хочу їх усі,
– романтично підписала Міллі Боббі Браун.
Це рядки з пісні Тейлор Свіфт Lover. Тоді як Джейк Бон Джові й собі запостив кадри з пляжної фотосесії та лаконічно підписав: "Назавжди".
Міллі Боббі Браун з сином Джона Бон Джові / Фото з інстаграму акторки
Міллі Боббі Браун з сином Джона Бон Джові / Фото з інстаграму нареченого
Міллі Боббі Браун з сином Джона Бон Джові / Фото з інстаграму нареченого
- Про роман Міллі Боббі Браун з молодшим сином Джона Бон Джові заговорили у червні 2021 року, коли в інстаграмі з'явилося їхнє перше спільне селфі. У листопаді того ж року зірки офіційно оголосила про стосунки.
- Відтоді Джейк супроводжує від кохану на голлівудських заходах – на прем'єрі 4 сезону серіалу "Дивні дива", на церемонії вручення кінопремій BAFTA.
- Між іншим, ще в січні 2023 року Міллі Боббі Браун називала хлопця "партнером на все життя", передає People.