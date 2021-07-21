Відома американська акторка Міла Йовович, яка народилась в Києві, активно веде сторінку у соціальних мережах, де демонструє яскраві моменти зі свого життя. Цього разу вона зачарувала світлинами з сімейної подорожі.

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Міла Йовович відпочиває з дітьми

Знаменитість разом з 56-річним чоловіком Полом Андерсоном і двома доньками, 13-річною Евер і 6-річною Дашіел, відправилась у Ванкувер, що в Канаді.

Там родина вирушила на екскурсію на човнах, де спостерігала за краєвидами. Вони також готували гамбургери та купалися у водоспаді.

"Ми провели неймовірний день, коли взяли дітей на екскурсію по фіорду Індіан-Арм на човні. Нам було дуже весело знаходити красиві місця для купання у водоспадів. На човні навіть було барбекю, тому мій чоловік посмажив нам кілька гамбургерів прямо там, на воді! Це було воістину чарівна і незабутня подорож", – написала Міла Йовович.

Для перегляду усіх фото гортайте праворуч:

Шанувальники поділилися враженнями від теплих сімейних фото Міли Йовович: