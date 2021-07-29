Міла Куніс зізналась, що рідко миє своїх дітей: на це її наштовхнуло дитинство в Україні

Американська акторка Міла Куніс, яка перші 7 років дитинства провела в Україні, розповіла про правила гігієни у своїх дітей. Вона та її чоловік Ештон Кутчер не миють нащадків, якщо не бачать на них слідів бруду.

Популярна акторка розповіла, що коли вона жила і росла в Україні, то вдома не було гарячої води, через що вона рідко приймала душ. Але коли в неї з'явились діти, то вона теж не мила їх щодня, оскільки вважає, що в цьому немає сенсу.

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Міла Куніс рідко миє дітей

"Якщо ми бачимо на них бруд – миємо. В іншому випадку в цьому немає ніякого сенсу", – розповів Кутчер, додавши, що їхня сім'я також рідко користується милом, оскільки воно висушує шкіру та змиває натуральний жир зі шкіри.

Я ніколи не була тою матір'ю, яка купала своїх немовлят,

– додала актриса.

Сама ж пара теж рідко миється, за виключенням пахв та інтимної зони. Також пара ходить у душ, коли їм жарко, або коли вони пітніють у тренажерному залі.

"У мене є схильність поливати обличчя водою після тренування, щоб вивести всі солі", – зазначив Кутчер, а Куніс додала, що вмивається "двічі в день".

Що відомо про сім'ю Міли та Ештона?

Акторка почала стосунки з Ештоном у квітні 2012 року, а вже через 2 роки оголосила про заручини.

Пара одружилась 4 липня 2015 року у Каліфорнії.

1 жовтня 2014 року в них народилась донька Вайетт Ізабель Кутчер, а 30 листопада 2016 року – син Димитрій Портвуд Кутчер.

Подружжя пильно приховує дітей від громадськості та не показує їх публіці. Втім, папараці інколи вдається зафіксувати всю сім'ю на прогулянках.

Редакція Showbiz 24 вже звернулась за коментарем до лікаря-педіатра, аби дізнатись, чи підхід пари Міли Куніс та Ештона Кутчера є правильним.