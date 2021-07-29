Міла Куніс зізналась, що рідко миє своїх дітей: на це її наштовхнуло дитинство в Україні
Джерело:Armchair Expert
Американська акторка Міла Куніс, яка перші 7 років дитинства провела в Україні, розповіла про правила гігієни у своїх дітей. Вона та її чоловік Ештон Кутчер не миють нащадків, якщо не бачать на них слідів бруду.
Популярна акторка розповіла, що коли вона жила і росла в Україні, то вдома не було гарячої води, через що вона рідко приймала душ. Але коли в неї з'явились діти, то вона теж не мила їх щодня, оскільки вважає, що в цьому немає сенсу.
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Міла Куніс рідко миє дітей
"Якщо ми бачимо на них бруд – миємо. В іншому випадку в цьому немає ніякого сенсу", – розповів Кутчер, додавши, що їхня сім'я також рідко користується милом, оскільки воно висушує шкіру та змиває натуральний жир зі шкіри.
Я ніколи не була тою матір'ю, яка купала своїх немовлят,
– додала актриса.
Сама ж пара теж рідко миється, за виключенням пахв та інтимної зони. Також пара ходить у душ, коли їм жарко, або коли вони пітніють у тренажерному залі.
"У мене є схильність поливати обличчя водою після тренування, щоб вивести всі солі", – зазначив Кутчер, а Куніс додала, що вмивається "двічі в день".Редакція Showbiz 24 вже звернулась за коментарем до лікаря-педіатра, аби дізнатись, чи підхід пари Міли Куніс та Ештона Кутчера є правильним.
Що відомо про сім'ю Міли та Ештона?
- Акторка почала стосунки з Ештоном у квітні 2012 року, а вже через 2 роки оголосила про заручини.
- Пара одружилась 4 липня 2015 року у Каліфорнії.
- 1 жовтня 2014 року в них народилась донька Вайетт Ізабель Кутчер, а 30 листопада 2016 року – син Димитрій Портвуд Кутчер.
- Подружжя пильно приховує дітей від громадськості та не показує їх публіці. Втім, папараці інколи вдається зафіксувати всю сім'ю на прогулянках.