Міла Куніс, Ештон Кутчер, Міка Ньютон, Alyosha дали концерт на Таймс-сквер задля України

У неділю, 5 червня, у Нью-Йорку відбувся грандіозний концерт на підтримку України. У серці міста, на площі Таймс-сквер, гроші для нас збирали голлівудські актори та співаки.

Упродовж останніх трьох місяців з Україною весь світ. Вчора потужний меседж підтримки прозвучав у США, в одному з найпопулярніших і знакових місць світу – Таймс-сквер.

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Які зірки підтримали Україну на Таймс-сквер у Нью-Йорку

На перформанс просто неба у США прибули зірки з усього світу – оперні співаки, артисти балету, поп-, рок- і джаз-музиканти, спортсмени та голлівудські актори. Він тривав упродовж усього дня з 12 до 15, а потім з 17 до 20 за місцевим часом. Його ведучою була Марічка Падалко.

У першій частині концерту звучала класична музика, опера та відбувся балет, а в другій – на сцену вийшли імениті артисти:

Міка Ньютон ;

; Alyosha ;

; Брія Блессінг – американська співачка та композиторка, яка в 13 років переїхала до Львова;

– американська співачка та композиторка, яка в 13 років переїхала до Львова; Margot Sergent – французька джаз-виконавиця;

– французька джаз-виконавиця; Dagamba – латвійський гурт.

Спікерами заходу стали генеральний консул України в Нью-Йорку Олексій Голубов, подружжя акторів Міла Куніс та Ештон Кутчер, олімпійська чемпіонка Лілія Подкопаєва та президентка благодійного фонду Revived Soldiers Ukraine Ірина Ващук. Відеозвернення до американсько-української публіки записали Сергій Бабкін, Андрій Хливнюк з "Бумбоксу", гурт "Океан Ельзи" та Монатік.

у березні Міла Куніс та Ештон Кутчер зібрали для УкраїниЗа небайдужість їм особисто дякував президент Володимир Зеленський.

Варто зауважити, що на концерт прийшли як українці, так й американці, і більшість з них – з синьо-жовтою символікою: з прапорами, стрічками, аксесуарами, в одязі.

Скриншот з відео

Куди підуть гроші з концерту в Нью-Йорку

Усі задоначені гроші перерахують на гуманітарну допомогу для України, медичне обладнання, реабілітацію пораненим, форму для рятувальників, послуги для біженців.

100 відсотків коштів від цієї події підуть на допомогу Україні. Зібрані кошти допоможуть врятувати незліченну кількість невинних життів,

– запевнили організатори на сайті Aid Ukraine Today.